ASSE : Le gros coup de pouce de Saint-Etienne à la Ligue 2

Publié par Jules le 07 février 2023 à 10:15

Reléguée en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière, l' ASSE patine sur le plan sportif, mais affiche de belles performances sur un autre tableau.

La première partie de saison n'a pas été facile pour l' ASSE, loin de là. Les Verts de Laurent Batlles pointent à la 18e place du classement, et doivent désormais lutter pour leur maintien en Ligue 2. Même si la situation va un peu mieux pour l'AS Saint-Etienne ces dernières semaines avec 3 victoires sur les 5 derniers matches, les choses restent néanmoins très fragiles, d'autant plus que le maintien est encore loin d'être assuré pour le club ligérien, d'autant que tout peut aller très vite.

Si les supporters ont assez mal vécu la relégation de l' ASSE en Ligue 2, cela ne doit pas être le cas de tout le monde. Alors que les Verts et les Girondins de Bordeaux, deux clubs français historiques, ont été relégués en même temps en seconde division, cela a permis de mettre en lumière ce championnat, parfois méconnu. Et cela se voit sur les chiffres puisque l'arrivée de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2 a permis de faire augmenter drastiquement l'audience.

ASSE : Saint-Etienne booste les audiences de la Ligue 2

À défaut de faire tomber des records sur le terrain, l' ASSE a tout de même battu plusieurs records d'audience en ce qui concerne la Ligue 2 cette saison. Comme le rapporte le club sur son site officiel, "neuf des dix meilleures audiences du créneau du samedi 15h ont été réalisées par des matchs de l'ASSE". Un record qui n'est pas anodin, et qui montre que la place qu'occupe actuellement l'AS Saint-Etienne n'est pas en adéquation avec la ferveur qui entoure le club.

Les matches de l' ASSE contre le SM Caen et le Dijon FCO se sont également hissés à la 1e et la 2e place du podium des meilleures affluences de Ligue 2 depuis août 2017. Une mise en avant qui fait du bien à ce championnat et ses différentes équipes. Désormais, les Verts doivent montrer qu'ils méritent un tel intérêt, et réitérer la belle performance réalisée contre Annecy ce week-end (3-2).