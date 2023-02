FC Nantes : La sanction tombe pour les supporters du FCN

Publié par Jules le 10 février 2023 à 14:25

Malgré la qualification du FC Nantes en quart de finale de Coupe de France, les supporters du club viennent de recevoir une très mauvaise nouvelle.

Ce mercredi, le FC Nantes affrontait Angers SCO en huitième de finale de Coupe de France. Les hommes d'Antoine Kombouaré se sont imposés au terme d'un match compliqué qui s'est terminé aux tirs aux buts face aux Angevins. Les Nantais affronteront donc le RC Lens lors du prochain tour de la compétition, et tenteront de poursuivre leur aventure afin de, pourquoi pas, revivre les mêmes émotions que l'an passé, malgré un calendrier très chargé ces prochains mois pour les Canaris.

Néanmoins, la fête risque d'être moins belle pour le prochain match de Coupe de France à la Beaujoire. Malgré une très belle affiche entre le FC Nantes et le RC Lens, les Canaris seront privés de leur public face au RCL. La commission de discipline de la LFP a décidé que cette rencontre se jouerait à huis clos, à cause d'incidents survenus la saison passée, lors de la victoire des Nantais en finale contre l'OGC Nice.

FC Nantes : Raymond Domenech en profite pour taper sur les supporters du FCN

Lors de cette rencontre, remportée par le FC Nantes, les supporters nantais avaient fait l'usage de pétards et de fumigènes. La LFP avait donc condamné le club à disputer leur prochain match de Coupe de France à domicile sans leurs supporters. Cette sanction s'accompagne également d'une amende de 50 000 euros. Le FCN recevra donc le RC Lens sans son public pour le prochain tour de la compétition.

Dans L'Équipe du soir, Raymond Domenech, ancien coach du FC Nantes, en a profité pour taper sur les supporters du FCN. "Non, pas de réaction sur les supporters qui pénalisent encore leur équipe ? Leur club et leur équipe. Il faudrait qu’à un moment ils réfléchissent. Enfin ce n’est pas donné à tout le monde." Une déclaration qui ne permettra pas d'apaiser les tensions entre les Canaris et l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France, qui s'était assis sur le banc nantais durant moins de deux mois.