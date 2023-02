FC Nantes : Une grosse fin de saison pour Kombouaré et le FCN

Publié par ALEXIS le 09 février 2023 à 23:39

Le FC Nantes est parti pour une grosse fin de saison ! C’est à présent le seul club français encore engagé dans trois compétitions lors de cet exercice.

Les kinés du FC Nantes ne vont pas chômer pendant les semaines prochaines. Ils vont devoir travailler doublement pour permettre aux joueurs du FCN d’être au point physiquement. L’équipe d’Antoine Kombouaré est en effet en lice dans trois compétitions (Ligue 1, Europa League et Coupe de France). En championnat, elle doit remonter au classement après une première partie de saison ratée. Classés 16e à l’issue de la 16e journée, les Canaris sont certes remontés au 13e rang après 22 journées, mais ils n’ont pas une marge de points confortable sur la zone rouge.

Le FC Nantes est également encore en compétition en Coupe de France. Mercredi, les Jaune et Vert ont sorti Angers SCO aux tirs au but (1-1, 2 tab à 4). Ils connaitront leur adversaire en quarts de finale, ce jeudi, lors du tirage au sort prévu à partir de 20h45 sur France 3. Rappelons que le capitaine Alban Lafont et ses coéquipiers sont les détenteurs du trophée national. C’est justement grâce à leur sacre en finale contre l’OGC Nice en avril 2022 qu’ils se sont qualifiés directement pour la Ligue Europa 2022-2023.

FC Nantes : Un calendrier très chargé pour le FCN

Et dans cette compétition, le FC Nantes est toujours en course. Il affronte la Juventus, le jeudi 16 février à Turin, lors du 16e de finale aller. Avant ce rendez-vous européen, les Canaris ont un match à disputer en L1, ce dimanche 12 février, contre le FC Lorient (23e journée de Ligue 1). Ils se déplacent donc en Italie, quatre jours après le Morbihan. Et les matchs vont s’enchaîner pour les joueurs d’Antoine Kombouaré dans ce mois de février.

Selon leur calendrier actuel, ils affrontent le RC Lens au stade Bollaert, le dimanche 19 février, trois jours après leur retour de Turin. Des Turinois que les Nantais accueilleront au stade de la Beaujoire, le jeudi 23 février, dans le cadre du match retour de Ligue Europa. Le derby FC Nantes - Stade Rennais, le dimanche 26 février, toujours à la Cité des Ducs.