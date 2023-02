ASSE-Dijon FCO : Vers une affluence record à Geoffroy-Guichard

Publié par ALEXIS le 10 février 2023 à 15:55

Les supporters de l’ ASSE annoncent une affluence record à Geoffroy-Guichard, lors de la réception du Dijon FCO, samedi à 15h, en Ligue 2.

Après avoir renoué avec la victoire samedi dernier face au FC Annecy (3-2), l’ ASSE est gonflée à bloc pour affronter le Dijon FCO, un adversaire direct dans la lutte pour le maintien en Ligue 2. L'AS Saint-Etienne a l'opportunité de sortir de la zone rouge de relégation en cas de victoire sur les Rouges.

Vu l’enjeu de cette rencontre, l’équipe stéphanoise s’est bien préparée, comme l’a confirmé Laurent Batlles en conférence de presse d’avant-match. Jean-Philippe Krasso, passé aussi devant les médias, jeudi, a souligné le caractère déterminant de ce match ASSE-Dijon à Geoffroy- Guichard. Selon lui, « il faut se préparer au mieux et tout donner », lors de ce « match crucial ».

Les Stéphanois auront derrière eux leurs supporters qui se mobilisent en grand nombre pour les soutenir contre les Dijonnais. À la suite du club ligérien, qui a annoncé que le Kop Nord affiche déjà complet, Evect confirme la tendance.

ASSE-Dijon : Entre 19 000 et 20 000 spectateurs attendus à Geoffroy-Guichard

Le média regroupant une communauté de supporters de l’ ASSE annonce une autre affluence record lors de la venue de Dijon. Cela depuis le match contre Grenoble Foot 38, qui marquait le retour du peuple vert dans le Chaudron, après les quatre matchs à huis clos infligés au club. Lors du match de la 10e journée de Ligue 2, disputé le 1er octobre, Geoffroy-Guichard avait affiché une affluence record de 22 959 spectateurs.

Selon les chiffres du site spécialisé, plus de 17 000 billets étaient écoulés hier. Entre 19 000 et 20 000 spectateurs sont donc attendus pour ce match de la 23e journée du championnat, d’après la source. Pour rappel, il y a eu 17 572 spectateurs à Geoffroy-Guichard lors du dernier match remporté face à Annecy. Les supporters de l’ ASSE devraient donc être plus nombreux, samedi, vu l’engouement actuel.