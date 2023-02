ASSE : Les supporters de Sainté plus nombreux à l'extérieur

Publié par ALEXIS le 08 février 2023 à 19:29

L’ ASSE est certes mal classée en Ligue 2, mais ses supporters battent des records au niveau de l’affluence, surtout en dehors du stade Geoffroy-Guichard.

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ ASSE a été sévèrement sanctionnée par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). L’équipe stéphanoise a démarré le championnat avec 3 points en moins, à cause des actes de violence de ses supporters à l’issue du match retour des barrages contre l’AJ Auxerre, le 29 mai 2022, à Geoffroy-Guichard.

En plus du retrait de 3 points, l’AS Saint-Etienne a été sanctionné d’un huis clos lors de ses 4 premiers matchs à domicile cette saison. L’équipe de Laurent Batlles a donc été privée du soutien de ses supporters contre Nîmes Olympique (1-1) et lors de la lourde défaite face au Havre AC (0-6). Le peuple vert a manqué également les éclatantes victoires sur le SC Bastia (5-0) et les Girondins de Bordeaux (2-0) à Geoffroy-Guichard, pendant la phase aller du championnat.

Les supporters de l’ ASSE ont fait leur première apparition dans le Chaudron cette saison, le 1er octobre, face à Grenoble. Leur équipe avait été accrochée par le club d’Isère (2-2), lors de la 10e journée de Ligue 2.

ASSE : Saint-Etienne détient la palme de la meilleure affluence à l'extérieur

Mais interdits de stade à domicile, à l’entame de l’exercice 2022-2023, les fans des Verts étaient bel et bien présents dernière leur équipe, pendant les déplacements chez l'adversaire. Depuis le début de la saison, ils se mobilisent en grand nombre pour prendre d’assaut les parcages visiteurs à l’extérieur. Évidemment, quand ils ne sont pas interdits de déplacement ou leur nombre limité.

Selon les informations de l’ ASSE sur son compte Twitter, ses supporters sont les plus nombreux dans les parcages en L2 cette saison. « 5391 Stéphanois ont pris place dans un parcage depuis le début de saison ! Personne ne fait mieux en Ligue 2 » s’est félicité Sainté, tout en disant « merci » à ses fans, pour leur indéfectible « soutien ».

Il faut rappeler que quatre groupes de supporters de l’ ASSE ont boycotté quelques matchs à Geoffroy-Guichard pour protester contre leurs dirigeants, mais ils étaient présents à l’extérieur pour apporter leur soutien à leur équipe .

De plus, le club a l’une des meilleures audiences Ligue 2 cette saison. Comme le souligne Sainté sur son site officiel, « neuf des dix meilleures audiences du créneau du samedi 15h ont été réalisées par des matchs de l' ASSE. » Pour assurer son maintien en Ligue 2, l’équipe de Laurent Batlles peut donc compter sur ses supporters, tant à Geoffroy-Guichard que sur les terrains adverses.