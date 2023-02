OGC Nice : Ghisolfi explique le choix Digard au Gym

Publié par Dylan le 12 février 2023 à 15:09

Après le départ précipité de Lucien Favre, Didier Digard a été appelé en renfort pour assurer l'intérim. Un choix désormais approuvé à l'OGC Nice.

La résurrection. Voilà comment l'on pourrait qualifier l'OGC Nice après l'arrivée de Didier Digard sur le banc. En poste depuis début janvier et le départ de Lucien Favre, l'ancien milieu de terrain réalise des débuts rêvés pour un entraîneur novice. Sur ses six premiers matchs dirigés, il totalise cinq victoires et un nul. Dans cette période, on peut noter la cinglante victoire contre Montpellier (6-1), la première défaite à domicile infligée au RC Lens (0-1) ou encore le succès au Vélodrome face à l'OM (1-3).

Vous l'aurez compris, Didier Digard a totalement changé la dynamique des Aiglons. Et cela se traduit forcément au classement de Ligue 1 : avant son arrivée, l'OGC Nice était onzième avec 12 points de retard sur le top 5. Désormais, le Gym ne possède provisoirement que 3 longueurs de retard sur le Stade Rennais, cinquième. Coup de génie de la part de la direction du club azuréen ? Peut-être. Toujours est-il qu'elle se frotte les mains à la vue des résultats de Didier Digard.

Florent Ghisolfi (OGC Nice) : « Si on a fait ce choix-là, c'est parce qu'on y croyait »

Le journal Nice-Matin a été intrigué à l'idée de connaître les raisons du choix Didier Digard. Comment la direction du Gym a-t-elle su que son profil correspondrait à ses attentes ? Pour avoir des réponses à ces interrogations, il a posé directement la question à Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l'OGC Nice : « Si on a fait ce choix-là, c'est parce qu'on y croyait. À ce moment-là, un tas d'entraîneurs étaient libres et auraient pu venir pour six mois. On a pesé et pris la décision de manière réfléchie, on va faire la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est très content que cela se passe très bien » a-t-il d'abord déclaré, en évoquant une possible prolongation de son contrat.

Également questionné sur un éventuel remplacement de Digard par un autre entraîneur plus expérimenté, l'ancien milieu du Stade de Reims a préféré temporiser : « Aujourd'hui, cette confiance est très solide et on verra pour la suite. En tout cas, aujourd'hui, Didier et le reste du staff savent qu'on est là avec eux. Tout le monde est concentré sur le quotidien : le championnat et la Coupe d'Europe. Il faut la bonne personne et Didier a le potentiel » a-t-il poursuivi. Reste à savoir jusqu'à quand la magie Digard opèrera avec l'OGC Nice.