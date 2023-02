Barça Mercato : L'Inter Milan prêt à enrôler un indésirable de Xavi

Publié par Dylan le 12 février 2023 à 18:12

Arrivé cet été, un milieu de terrain du Barça ne parvient pas à rentrer dans le onze titulaire de Xavi. L'Inter Milan s'est penché sur son cas.

La fin d'un flop au FC Barcelone ? Tel est le terme que l'on pourrait utiliser pour qualifier l'aventure de Franck Kessié. Arrivé cet été en provenance du Milan AC où il montait en puissance, l'international ivoirien (59 sélections) a perdu de sa superbe en Catalogne. Tout d'abord, il est très peu utilisé par Xavi, l'entraîneur catalan : sur les 13 derniers matchs du FCB, Kessié n'en a joué que 2 en tant que titulaire.

Pas épargné non plus par les blessures, le milieu de terrain de 26 ans a été absent durant une partie du mois d'octobre, novembre et décembre. Au total, il a manqué plus d'un mois de compétition. Pas facile de revenir à son meilleur niveau, surtout lorsque l'on a du mal à obtenir du temps de jeu. En dépit de cette absence de confiance avec Xavi, Franck Kessié pourrait envisager un retour en Série A. C'est là-bas qu'il a été repéré par le Barça. Ses deux dernières saisons lui avaient forgé une réputation de patron dans l'entrejeu des Rossoneri. L'exercice 2020-2021 reste le meilleur de sa carrière, avec 13 buts et 4 passes décisives en 50 matchs.

Barça Mercato : L'Inter Milan veut relancer Franck Kessié

Une solution pourrait être rapidement trouvée pour amorcer ce retour : un transfert à l'Inter Milan. Si Franck Kessié s'est révélé dans l'autre club de la ville, il ne sera sans doute pas insensible à l'intérêt que lui porte les Nerazzurri. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le milieu central ne devrait pas être retenu longtemps par le Barça en cas d'offre alléchante. D'autant que sa valeur a baissé par rapport à 2021 (55 millions d'euros) : désormais, Kessié est estimé à 35 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

De quoi attirer l'attention des Intéristes qui n'ont recruté personne cet hiver. En revanche, la direction du club italien a fait le ménage en transférant de nombreux jeunes (Sottini, Salcedo, Esposito, Carboni, Fonseca...). Elle pourrait chercher à compenser certains départs de l'été dernier, comme celui des milieux Matias Vecino ou encore Arturo Vidal. Pour que le dossier Kessié se débloque à l'Inter, il faudra également suivre le cas Sergio Busquets. En fin de contrat au Barça, celui-ci pourrait acter le départ de son coéquipier en cas de prolongation.