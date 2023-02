PSG-Bayern : Le coup de bluff de Galtier confirmé, le groupe sort !

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2023 à 16:06

À la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern, le PSG a dévoilé le groupe retenu par Christophe Galtier.

En difficulté depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, avec notamment quatre défaites, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions mardi à 21h. Les hommes de Christophe Galtier vont croiser le fer avec le Bayern Munich pour le compte des huitièmes de finale aller. Et c’est désormais officiel : Kylian Mbappé sera bel et bien présent pour le choc contre le Champion de Bundesliga en titre.

Blessé à Montpellier et forfait depuis le 1er février passé, l’attaquant de 24 ans a participé à l'intégralité de l’entraînement collectif ce lundi, selon les informations de L'Équipe. « Ce lundi, l’attaquant du PSG a effectué l’ensemble de la séance avec ses partenaires. Le Français devrait donc être dans le groupe pour la réception des Allemands », assure le quotidien sportif.

PSG-Bayern : Kylian Mbappé convoqué dans le groupe et remis de sa blessure

Son entraîneur l’a donc convoqué dans le groupe de 22 joueurs. Victime d'une lésion à la cuisse gauche, le natif de Bondy s'est remis de manière spectaculaire de cette blessure grâce à un physique hors norme et une détermination sans faille. Malgré tout, Christophe Galtier a prévenu qu'il ne prendrait aucun risque avec sa star, qui pourrait débuter sur le banc.

Absents samedi à Monaco, Lionel Messi, Marco Verratti et Fabian Ruiz sont également présents pour le match de demain soir. Comme souvent avant un grand match européen, le président Nasser Al-Khelaïfi est venu prendre la température du groupe à 24 heures de ce match capital. Une manière pour le président parisien, accompagné de son conseiller football Luis Campos, de mettre un coup de pression sur l'équipe de Christophe Galtier après les deux défaites consécutives à Marseille et à Monaco. Seuls Renato Sanches et Nordi Mukiele sont toujours à l’infirmerie du Paris SG.

Le groupe du PSG face au Bayern Munich

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Bitshiabu, Nuno Mendes, Bernat, Hakimi, Pembélé

Milieux de terrain : Verratti, Vitinha, Soler, Danilo, Ruiz, Zaïre-Emery, Gharbi

Attaquants : Messi, Mbappé, Neymar, Ekitike