Mercato : Après Rongier, nouveau round à 20M€ entre l’OM et le SRFC

Quelques semaines après les transferts de Valentin Rongier et Quentin Merlin, l’OM et le Stade Rennais (SRFC) pourraient retourner à la table des négociations pour un nouveau deal à trois semaines de la fin du mercato estival. Explications.

Mercato SRFC : Habib Beye veut encore piocher à l’OM

Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais, satisfait des premiers pas de Valentin Rongier et Quentin Merlin, arrivés cet été en provenance de l’OM, souhaite encore piocher à Marseille pour renforcer son effectif à une semaine d’une nouvelle saison en Ligue 1.

Après une première saison contrastée à l’OM, Jonathan Rowe fait l’objet de plusieurs intérêts. Ce samedi, le portail Foot Mercato assure que le SRFC fait partie des clubs qui le suivent avec intérêt l’attaquant de 22 ans.

« Après avoir fait venir le Polonais Frankowski, mais aussi les deux Marseillais, Valentin Rongier et Quentin Merlin, le Stade Rennais cible désormais un élément plus offensif. Jonathan Rowe fait justement partie des profils d’ailiers suivis par le club. L’intérêt n’a pas dépassé le stade embryonnaire pour le moment. Les prochains jours devraient nous aider à mieux savoir quelle direction prendra ce dossier », explique le média sportif.

Annoncé dans les plans de clubs turcs, italiens et anglais, l’ancien joueur de Norwich verrait désormais le SRFC s’ajouter à la liste de ses prétendants. Si le transfert venait à se concrétiser, Jonathan Rowe deviendrait le troisième Marseillais à rejoindre les rangs rennais après Valentin Rongier et Quentin Merlin.

Arrivé à l’été 2024 contre un chèque de 14,50 millions d’euros, l’international espoir anglais, sous contrat jusqu’en juin 2029, est évalué à 20 millions d’euros par ses dirigeants. Reste à voir si les dirigeants des deux clubs finaliseront cet autre deal.