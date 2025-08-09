Mercato LOSC : Après Chevalier, Létang empoche encore 40M€ !

Alors que le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier dans ses rangs, Olivier Létang et les dirigeants du LOSC ont bouclé une seconde vente importante lors de ce mercato estival.

Mercato : Après Chevalier, Bafodé Diakité quitte le LOSC

On arrête plus le LOSC Lille. À peine la vente du gardien de but Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain pour 55 millions d’euros est officialisée, le club nordiste a finalisé un autre gros deal en défense. D’après les informations livrées ce samedi par le journal L’Équipe, les dirigeants lillois auraient trouvé un accord avec leurs homologues de Bournemouth pour le transfert de Bafodé Diakité.

Le quotidien sportif évoque une opération estimée à 40 millions d’euros. Le média francilien explique que c’est la vente d’Ilya Zabarnyi au Paris SG qui a accéléré l’arrivée du défenseur central lillois chez les Cherries. Ce sera la deuxième grosse vente en quelques jours, après celle de Lucas Chevalier. Formé à Toulouse, le défenseur de 24 ans avait rejoint le LOSC pour seulement 3 millions d’euros il y a trois ans.

Le protégé de Bruno Genesio devrait faire le déplacement en Angleterre dès lundi pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2030. Entre la vente de Chevalier au PSG et celle de Diakité à Bournemouth, Olivier Létang et les Dogues vont empocher 95 millions d’euros. Avec Bournemouth, Bafodé Diakité débutera sa saison le 15 août prochain contre le champion d’Angleterre, Liverpool.

De son côté, le LOSC Lille a une semaine pour renforcer son groupe avant d’attaquer le Championnat par un déplacement à Brest le 17 août. Après Jonathan David, Angel Gomes, Gabriel Gudmundsson, Mitchel Bakker, Rémy Cabella, Ismaily et Lucas Chevalier, c’est au tour de Bafodé Diakité de faire ses valises pour quitter le Domaine de Luchin.