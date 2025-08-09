Mercato : Après l’étranger, l’OL sur une piste en Ligue 1

L’OL se serait mis sur les rangs pour un attaquant convoité par le LOSC en Ligue 1 et le Besiktas en Turquie. Mais le prix exigé par son club pourrait constituer un obstacle pour Lyon.

Mercato : L’OL se détourne des joueurs hors de prix

L’OL a changé de cap pour son recrutement depuis le départ de John Textor. La nouvelle présidente du club, Michele Kang, a mis fin au mercato à coup de dizaines de millions d’euros qui ont failli ruiner le club rhodanien sous l’ère de son prédécesseur. « On a changé de logiciel au niveau du recrutement. Les joueurs hors de prix, c’est fini », a assuré Matthieu Louis-Jean récemment.

Une décision prise par la nouvelle direction de l’Olympique Lyonnais, conformément aux restrictions imposées par la Direction nationale du contrôle de gestion. « On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins’’, a expliqué le Directeur technique des Gones ensuite.

Lyon vise Yann Gboho, le LOSC et le Besiktas aussi

Pour rester coller à cette nouvelle politique, l’OL viserait Yann Gboho de Toulouse FC pour se renforcer offensivement. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, Lyon s’est positionné pour recruter l’ailier franco-ivoirien, qui est aussi sur les tablettes de Lille OSC et du Besiktas.

Cependant, Michele Kang va devoir faire un effort financier supplémentaire sur ce dossier, comparativement à ses transferts précédents. Le joueur de 24 ans est certes évalué à 8 M€, mais le TFC exigerait une indemnité estimée à 12 M€ pour le laisser filer. Recruté au Cercle Bruges en janvier 2024 contre 2,5 M€, Yann Gboho est lié au club toulousain jusqu’en juin 2027.

Pour revenir sur le mercato désormais modeste de l’Olympique Lyonnais, le club a recruté Tyler Morton à Liverpool contre 10 M€, Pavel Sulc pour 7,5 M€, Ruben Kluivert à 3,78 M€ et Afonso Moreira pour 2 M€, tous hors bonus évidemment. Ces recrues sont toutes en provenance de l’étranger.