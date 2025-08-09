Après Chevalier et Zabarnyi, deux recrues attendues au PSG !

Le mercato estival du PSG ne se limitera pas à Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi. L’entraîneur espagnol, Luis Enrique, attendrait encore deux autres recrues pour renforcer son effectif.

Un milieu défensif et un attaquant au PSG après Chevalier et Zabarnyi

Priorité de Luis Enrique pour remplacer Gianluigi Donnarumma dans les perches, Lucas Chevalier a participé à son premier entraînement avec le PSG ce samedi matin. Malgré un accord définitif à 55 millions d’euros et une visite médicale réussie, le LOSC et le Paris Saint-Germain n’ont pas encore officialisé le transfert du gardien de 23 ans.

Lisez aussi : PSG : Achraf Hakimi veut un back-to-back

À voir

Mercato : Après l’étranger, l’OL sur une piste en Ligue 1

Mais après avoir signé son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, l’international français a rejoint ses nouveaux coéquipiers au Campus PSG, à Poissy, pour préparer la finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, mercredi prochain. En parallèle, le Paris SG et Bournemouth auraient trouvé un accord total pour le transfert d’Ilya Zabarnyi.

Le montant de l’opération atteindrait 63 millions d’euros assortis de 3 millions d’euros de bonus, soit un total de 66 millions d’euros. Toujours selon la même source, le défenseur central de 22 ans devrait être autorisé à voyager dès que les documents officiels seront signés entre les deux clubs, avec une arrivée prévue à Paris avant mercredi.

Une nouvelle confirmée par Fabrizio Romano, qui assure que : « Ilya Zabarnyi au Paris Saint-Germain, c’est parti ! Le nouveau défenseur central de Luis Enrique devrait signer un contrat de 5 ans après un accord verbal avec Bournemouth sur un montant de 67 millions d’euros. Zabarnyi se rendra à l’aéroport avant la Super Coupe de l’UEFA pour un examen médical. Encore un ajout clé pour Paris. »

À voir

Mercato : 6M€ pour remplacer Chevalier, l’OM attend le LOSC

Lisez aussi : Mercato PSG : Premier entraînement pour Lucas Chevalier !

Mais ce n’est pas tout. En effet, PSG Inside Actus rapporte que l’entraîneur parisien souhaite encore recevoir le renfort de deux joueurs supplémentaires. Au milieu de terrain, Luis Enrique aimerait voir débarquer un profil capable d’évoluer devant la défense et d’apporter de la grinta dans le jeu. L’autre renfort espéré par l’ancien coach du Barça serait un ailier droit gaucher pour jouer faux-pied.