PSG : Achraf Hakimi veut un back-to-back

Le PSG sort d’une saison historique qui l’a mené à son premier titre en Ligue des champions. Achraf Hakimi, au contraire de l’OM, qui attend encore son second titre 32 ans après, veut remettre le couvert la saison prochaine.

Hakimi livre les objectifs du PSG cette saison

Le Paris Saint-Germain sort de la plus grande saison de son histoire avec des titres en France et une Ligue des champions. Sans la défaite 3-0 face à Chelsea en Coupe du monde des clubs champions, qui s’expliquait sûrement par la fatigue de l’effectif, le club parisien aurait sûrement tout raflé sur son passage, tel un ouragan qu’il est dans le championnat français depuis bientôt une décennie.

À l’approche du début de la saison 2026, Achraf Hakimi sort de sa réserve pour annoncer l’objectif que va poursuivre l’écurie parisienne cette saison. Luis Enrique et ses joueurs vont tout bonnement tenter de récidiver en Ligue des champions tout en gardant leurs trophées habituels en France : Ligue 1 et Coupe de France.

Sur les antennes de Canal+, Hakimi a déclaré à propos des défis à venir qu’il ne croit pas le PSG “favori en tant que tenant du titre. Nous sommes forts, mais je sais aussi qu’il y a de nombreuses équipes qui ont recruté de grands joueurs” lors de ce mercato estival. Pour autant, il assure que Paris va “rester concentré” et suivre son “chemin” parce qu’il veut “faire le back-to-back.”

Le Marocain a cité les clubs qu’il voit comme de potentiels concurrents du Paris Saint-Germain cette saison et c’est sans surprise “Madrid, Barcelone et Liverpool qui a beaucoup recruté, mais aussi Manchester City.” Ces concurrents n’effraient pas les Parisiens qu’il sent “prêt” à faire face à ces adversaires européens.