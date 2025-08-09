Mercato : 6M€ pour remplacer Chevalier, l’OM attend le LOSC

À la recherche d’un nouveau gardien de but pour remplacer Lucas Chevalier, transféré au PSG pour 55M€, le LOSC a les yeux tournés du côté de l’OM. Mais Pablo Longoria ne compte pas faire de cadeau à Olivier Létang.

Mercato : Le LOSC vise un gardien de l’OM pour remplacer Chevalier

En quête d’un numéro 1 dans ses cages pour la saison prochaine, le LOSC Lille a sondé Tottenham pour obtenir le prêt du gardien tchèque Antonin Kinsky, motivé par le projet présenté par les services d’Olivier Létang. Cependant, le club anglais se montre assez gourmand pour le portier de 22 ans, acheté 16,5 millions d’euros au Slavia Prague en janvier passé.

D’après les informations du journal Le Phocéen, les dirigeants lillois observent également la situation de Jeffrey De Lange à l’OM. Arrivé des Go Ahead Eagles, en première division néerlandaise, le gardien de 27 ans aspire à une place de titulaire et pourrait donc se laisser convaincre par un transfert cet été. Barré par Geronimo Rulli, le géant hollandais pourrait ainsi venir remplacer Lucas Chevalier chez une autre équipe importante de Ligue 1. Mais il faudra mettre la main à la poche.

L’OM prêt à négocier pour Jeffrey De Lange ?

Un an seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange pourrait déjà faire ses valises et rejoindre les rangs du LOSC. Ce samedi, le quotidien L’Équipe révèle que Pablo Longoria et Medhi Benatia attendent au moins 6 millions d’euros pour laisser partir son portier numéro 2.

Si les discussions autour de Jeffrey de Lange aboutissent, elles pourraient aussi servir de passerelle vers un autre dossier chaud du marché. L’OM s’intéresse depuis plusieurs semaines à Edon Zhegrova, ailier du LOSC, auteur d’une saison remarquée en Ligue 1. L’existence d’un dialogue entre les deux clubs pourrait faciliter les échanges, même si les paramètres financiers de chaque transfert resteront indépendants. Affaire à suivre donc…