PSG : Galtier prépare deux grosses surprises contre le Bayern Munich

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2023 à 19:06

À la veille du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, les rumeurs enflent sur la composition d’équipe possible de Christophe Galtier.

Blessé à la cuisse gauche le 1er février dernier lors de la victoire à Montpellier (3-1), en Ligue 1, Kylian Mbappé était annoncé indisponible pour trois semaines, selon un communiqué médical du Paris Saint-Germain. Finalement, l’international français de 24 ans s’est rétabli plus vite que prévu pour faire partie du groupe de Christophe Galtier pour la réception du Bayern Munich. Ce lundi, le club de la capitale a retrouvé son numéro 7 à l'entraînement au Camp des Loges et le fait qu’il ait effectué tranquillement toute la séance d’entraînement du jour est un signe positif pour l’équipe parisienne, qui a bel et bien confirmé la présence de la star française au Parc des Princes. Et selon les dernières nouvelles, Galtier pourrait même prendre une décision importante pour le match de mardi soir.

PSG : Mbappé titulaire et Zaïre-Emery face au Bayern Munich ?

Alors que l'inquiétude était de mise, Kylian Mbappé est en train de rassurer tout le Paris Saint-Germain. Déjà présent à l'entraînement dimanche, l’enfant de Bondy était encore au Camp des Loges, tout comme Lionel Messi, Marco Verratti et Fabian Ruiz. Présent dans le groupe de Christophe Galtier, le Champion du monde 2018 pourrait même être aligné d’entrée contre le Bayern Munich, mardi soir, au Parc des Princes.

Le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport explique en effet que Mbappé aurait une chance d'être titularisé si sa cuisse réagit bien avant le coup d'envoi. Et selon L’Équipe, le coach parisien réfléchirait également, ces dernières heures, à titulariser le jeune milieu Warren Zaïre-Emery face au Bayern Munich. « En optant, par ailleurs, pour une animation à quatre défenseurs », précise le quotidien sportif. Galtier voudrait densifier son animation défensive face aux hommes de Julian Nagelsmann.