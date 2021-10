ASSE : L'AS Saint-Étienne transcendée lors du derby contre l’OL

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2021 à 18:57

L’ ASSE a livré un match plein d’engagement et de détermination lors du derby contre son rival l’OL. Benoît Cheyrou a apprécié l’état d’esprit et la qualité technique des Verts, pourtant transparents contre l’OGC Nice, une semaine plus tôt.

Benoît Cheyrou séduit par la prestation de l' ASSE

Menée (1-0) au Stade Geoffroy-Guichard, dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’ ASSE a eu des ressources mentales et physiques pour revenir au score dans le temps additionnel. Cela, grâce à un penalty transformé par Wahbi Khazri (1-1, 90e+5). Dans son analyse sur le derby, Benoît Cheyrou, consultant pour Amazon Prime, avoue qu’il a apprécié le spectacle livré par les deux clubs rivaux. « On a vu des buts, beaucoup d'occasions des deux côtés, beaucoup d'intensité avec un grand public. Un super scénario avec des retournements de situation », a-t-il fait remarquer.

Il a surtout été séduit par une équipe de l’AS Saint-Étienne sublimée contre l’Olympique Lyonnais, alors qu’elle avait été étrillée par l’OGC Nice (3-0) la journée d’avant. « Beaucoup de qualités techniques, de générosité de la part des Verts. C'est presque comme une victoire avec une équipe stéphanoise qui renoue avec son public », a noté l’ancien milieu de terrain.

L’AS Saint-Étienne a « mouillé le maillot » lors du derby

Impressionné par la prestation de l’ ASSE, Benoît Cheyrou estime que « la rencontre perdue (3-0) par les Verts contre Nice, était complètement différente ». Selon le consultant, « lorsqu'on mouille le maillot sur le terrain, lorsqu'on fait ce qu'il faut, on est tout de suite récompensé et le public ne s'y trompe pas ». Notons que Sainté a certes mis fin à sa série de 5 défaites en arrachant le match nul face à Lyon, mais l’équipe de Claude Puel est toujours dernière du championnat avec 4 points en 9 journées.