OM : Arkadiusz Milik a marqué des points contre le RC Lens

Publié le 05 février 2021 à 11:30

L’attaquant recruté par l'OM en toute fin du mercato de l'hiver était titulaire contre le RC Lens, mercredi. Les Marseillais ont certes été rattrapés par les Lensois (2-2) en seconde période, mais Arkadiusz Milik a marqué des points lors du match de la 23e journée de Ligue 1.

OM : Arkadiusz Milik buteur contre le RC Lens

Arkadiusz Milik a pris part à son deuxième match sous le maillot de l’OM, mercredi soir. Les Marseillais menaient contre le RC Lens au stade Bollaert (2-0) à la pause, avant de se faire remonter (2-2). L’entraîneur intérimaire, Nasser Larguet avait exprimé un regret pour le seul point pris, alors que la victoire tendait les bras à son équipe. Au-delà de cette petite déception du successeur d’André Villas-Boas, il y a une bonne note. C’est la prestation de l’avant-centre prêté par le SSC Naples à l’Olympique de Marseille. Titularisé pour la première fois, il a été auteur du deuxième but des Phocéens, peu avant la mi-temps (45e+2). Un but de renard de surface, car il a senti le coup en déviant un ballon qui traînait, dans le but vide (45e+2).

Quel est le profil du nouvel attaquant de Marseille ?

Invités à se prononcer sur la prestation d’Arkadiusz Milik, deux anciennes gloires de l'OM lui ont donné, chacun, une note positive. « Je pense qu'il va faire beaucoup de bien », a estimé Benoît Cheyrou, témoin du match conter le Racing Club de Lens. « Il était dans une bonne configuration, avec Valère Germain à côté de lui. Je l'ai trouvé très intéressant, parce qu'il s'éparpille moins que Dario Benedetto, c'est-à-dire qu'il reste davantage dans l'axe », a confié l’ex-milieu marseillais à L'Equipe.

L’international polonais « excelle devant le but, a un super jeu de tête et une bonne agressivité dans la surface » selon Benoît Cheyrou. Le profil Arkadiusz Milik (1,86 m) est en effet cela de l’attaquant qui manquait à l'OM, à en croire le consultant de la chaîne Téléfoot. « Dans la construction, aussi, il est précieux, il peut dévier de la tête, de la poitrine. Et physiquement, il pèse », a-t-il décrit.

Consigne de Papin à Thauvin et Payet pour Milik

Jean-Pierre Papin, un ancien grand attaquant des Olympiens a également livré ses impressions sur le transfuge du Napoli. « Milik a deux qualités indispensables pour réussir à Marseille : l'expérience et le caractère. À l'OM, il faut des noms, des mecs qui connaissent la pression et lui, à Naples, il a été servi », a-t-il commenté. Pour mettre la recrue hivernale dans les meilleures conditions, JPP indique que « Florian Thauvin et Dimitri Payet doivent bien prendre conscience du joueur avec lequel ils évoluent ». D’après l’ex-buteur Ile Marseille, ils doivent jouer pour l’avant-centre de 26 ans, afin de lui permettre de « marquer beaucoup de buts ».













Par ALEXIS