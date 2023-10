Lors de l’Olympico de dimanche soir (20h45), l’OL doit se méfier d’un trio magic à l’OM, comme prévenu par Benoît Cheyrou.

OM-OL : L'expérience et le calme de Kondogbia, un plus pour Marseille

L’OM a joué en coupe d’Europe, jeudi, contre l’AEK Athènes (3-1). Un joueur de l’Olympique de Marseille a séduit particulièrement Benoît Cheyrou. Selon lui, Geoffrey Kondogbia a réalisé le match parfait face au club grec. Gêné par des blessures au genou puis à l’adducteur, il avait manqué 4 rencontres en Ligue 1 et le deuxième match de la phase de poule de la Ligue Europa. Il faisait ainsi son retour face à l’AEK. Un retour gagnant, car les Phocéens ont signé leur première victoire dans la compétition, après 2 nuls, et sont seuls leaders du groupe G, devant le club d’Athènes, Brighton et l’Ajax Amsterdam.

Selon le consultant de Prime Video, le milieu défensif « apporte beaucoup d’expérience et de calme » au sein de l’équipe de l’OM. « Il y a eu beaucoup de changements depuis et des blessures. Ça a été dur pour Geoffrey Kondogbia de trouver le rythme. Quand il pourra enchaîner 4 ou 5 matchs d’affilée, on verra sa vraie valeur », a-t-il annoncé ensuite.

Benoît Cheyrou séduit par l'association Rongier -Vérétout

Mais l’international centrafricain n’est pas le seul joueur de Marseille dont Lyon doit se méfier. Benoît Cheyrou estime que le duo Valentin Rongier - Jordan Vérétout dans l’entrejeu, en plus de Geoffrey Kondogbia peut aussi faire mal aux Gones. « J’aime bien l’association d’un gaucher et d’un droitier, ça ouvre d’autres angles de passe, des orientations de jeu plus variées. Avec Rongier et Vérétout, l’OM dispose de trois joueurs intelligents. C’est un confort pour une équipe d’avoir trois milieux d’expérience, au point tactiquement, qui savent compenser et garantir l’équilibre », a argumenté l’ancien taulier de Marseille.