PSG : Danilo pointe le problème de Paris face au Bayern

Publié par Jules le 15 février 2023 à 14:32

Alors que le PSG s'est incliné face au Bayern Munich (0-1) hier soir, les Parisiens n'ont pas su emballer le match et ont beaucoup subi au Parc des Princes.

Tandis que le PSG traverse une période délicate, Christophe Galtier a dû faire des choix contre le Bayern Munich hier soir, notamment au milieu de terrain. En effet, l'entraîneur du Paris SG a fait sortir Vitinha du onze de départ parisien et a compté sur un duo associant Maroc Verratti et Danilo Pereira dans l'entrejeu. Le Portugais a d'ailleurs été l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain sur la pelouse hier soir, et a rendu une copie plutôt propre au terme d'un match courageux où il a été très présent dans les duels.

Associé à un Marco Verratti qui n'était que l'ombre de lui-même hier soir face au Bayern Munich, Danilo Pereira a fait ce qu'il a pu pour contenir les offensives bavaroises, et les empêcher de passer le milieu de terrain. Néanmoins, il n'a rien pu faire pour contribuer à l'attaque du PSG, qui n'était pas brillant jusqu'à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé en deuxième mi-temps.

PSG : Danilo Pereira fustige les attaquants de Paris

Pour le Portugais, le problème du PSG a été l'aspect offensif. En effet, le Paris Saint-Germain ne s'est pas montré dangereux jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé, ce qui a forcé les hommes de Christophe Galtier à subir dans le jeu. "Nous n’avons pas réussi à finaliser nos actions. Nous aurions dû plus réussir à tirer au but. C’est ça la Ligue des Champions. Nous allons à Munich pour remonter au score. Je pense que c’est possible. Nous avons une grosse équipe et un beau collectif. Nous ne devons pas avoir peur d’être plus offensifs. [...] Nous devons faire plus offensivement pour gagner face à cette équipe."

Contrairement à hier soir, le PSG pourra compter sur un Kylian Mbappé en forme pour le match retour et qui devrait, sauf catastrophe, être titulaire avec le Paris SG. Après le huitième de finale perdu, le natif de Bondy s'est montré très revanchard et a remobilisé tout le vestiaire en vue du match retour à Munich.