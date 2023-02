PSG : Après le Bayern, Paris officialise une précieuse signature

Publié par JEAN-LUC D le 16 février 2023 à 18:55

Deux jours après sa défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG a annoncé une précieuse signature pour la suite de son projet.

Dans une mauvaise passe en ce début d’année 2023 avec cinq défaites, dont trois de suite, toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain poursuit son développement au niveau marketing. Le club du président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé ce jeudi une signature avec un tout nouveau partenariat. En effet, le Champion de France en titre s’est lié pour trois ans, soit jusqu’en 2025, avec la marque suisse d’horlogerie Purnell.

« Le Paris Saint-Germain et la marque suisse de haute horlogerie Purnell ont officialisé un partenariat inédit de trois ans. Purnell devient le garde-temps officiel du Paris Saint-Germain. Dès le mois de mars 2023, Purnell et le Paris Saint-Germain raviront les fans du Club et les amoureux de l’horlogerie avec des sorties de modèles de montres proposées en éditions très limitées », a écrit le club de la capitale française sur son site internet avant de livrer les contours de cette nouvelle collaboration.

PSG : Bientôt des montres Purnell aux couleurs du Paris SG

Dans son communiqué, le PSG explique que son association avec Purnell se caractérise par un ADN tourné vers le futur et l’excellence. Le positionnement unique de Purnell, porte-drapeau de « l'hyperhorlogerie » alliant substance, performance et style pour une nouvelle génération de collectionneurs, résonne avec l’ambition du Paris Saint-Germain, club phare de la nouvelle génération. Les montres Purnell allient la performance des mouvements à des designs purs délivrant l’émotion au premier regard. Marc Armstrong, Chief Revenue Officer de Paris Saint-Germain, a salué l’arrivée d’un nouveau partenaire qui enrichit l’image des Rouge et Bleu.

« Avec Purnell, le Paris Saint-Germain enrichit sa famille de partenaires d’un acteur innovant, premium et tout particulièrement attaché à l’excellence. Ce partenariat démontre à quel point le Paris Saint-Germain est devenu une marque attractive pour beaucoup des entreprises les plus expertes au monde. Nous nous réjouissons de travailler avec Purnell pour faire advenir cette collaboration pour les trois prochaines années », a déclaré le dirigeant parisien.