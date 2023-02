OL : Tony Parker fait une mise au point sur sa relation avec Aulas

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 20:10

Réagissant à son éviction du conseil d’administration de l’ OL, Tony Parker a clarifié sa relation avec Aulas, depuis la vente du club à John Textor.

Tony Parker (40 ans) ne siège plus au conseil d’administration d’ OL Groupe. Entré au conseil en juillet 2020, il a été éjecté depuis la prise du pouvoir par John Textor, le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Le milliardaire américain a racheté le club rhodanien à Jean-Michel Aulas, en décembre 2022. La star du basket-ball avait été attirée à l’ OL par le président des Gones 2019. Le dirigeant lyonnais voyait même l’ancienne gloire de la NBA comme son futur successeur à la tête de Lyon.

« J'ai une grande affection pour Tony et tout ce qu'il représente. Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top », avait-il lâché en avril 2020. Tony Parker s’était montré intéressé par le fauteuil de président de l’ OL. « Si un jour, Aulas me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas », avait-il réagi.

OL : Tony Parker, « il y a zéro problème entre moi et Aulas »

Mais la donne a changé avec l’arrivée de John Textor au pouvoir à l’ OL. Néanmoins, Tony Parker assure qu’il entretient toujours de bonnes relations avec son mentor. Mieux, il ne lui en veut pas pour le bouleversement à la tête de Lyon, club avec lequel il est toujours lié par le partenariat avec l’Asvel. « Pas du tout », a-t-il assuré à L'Équipe.

« Jean-Michel avait un plan en 2019 quand on s'est associés, les plans ont ensuite changé quand il a décidé de vendre le club […]. Quand John Textor a racheté le club, Jean-Michel m'a demandé si cela ne me dérangeait pas de sortir du board, au regard d'actionnaires qui étaient là depuis très longtemps et pour ne pas créer de tensions. J'ai totalement compris », a expliqué l'ancien meneur des Spurs.

« Je reste ambassadeur de l' OL, ils sont toujours actionnaires chez nous et j'ai toujours envie que Lyon nous accompagne. Donc oui, il y a zéro problème entre moi et Jean-Michel », a insisté TP. Au sujet de John Textor (57 ans), Tony Parker a déclaré : « Je l'ai vu au match du PSG, il adore le basket. Quand on aura la chance de se voir pour vraiment parler business, on verra comment il voit l'avenir par rapport à l'Asvel. »