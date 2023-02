OM Mercato : Les futures ventes de Marseille déjà identifiées

Publié par Timothée Jean le 17 février 2023 à 16:40

Très dépensier lors des derniers mercato, l’ OM aurait déjà planifié quelques ventes à l’issue de la saison. Plusieurs joueurs devraient s’en aller.

Le mercato hivernal fut très animé du côté de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’écurie phocéenne a multiplié de très jolis coups sur le marché des transferts. Sous la houlette de son président Pablo Longoria, l’ OM a déboursé pas moins de 40 millions d'euros pour s’attacher les services de trois nouvelles recrues. De telles dépenses suscitent forcément des interrogations.

La situation financière de l'Olympique de Marseille n’était pas forcément rassurante avant l’ouverture du mercato hivernal. Et cela devrait encore prendre un sacré coup après un tel investissement. Les dirigeants de l’ OM devront donc nécessairement songer à réaliser quelques ventes à l’issue de la saison en vue de soulager un peu les finances du club. D’autant plus que pour qu'il y ait des arrivées, il faudra des départs.

OM Mercato : Trois grosses ventes dans les tuyaux à Marseille

Si l'échange de joueurs pourrait être envisagé, les dirigeants marseillais auront besoin de cash. Et selon les informations du journaliste Nicolas Filhol, l’ OM sera l’écoute de toute offre pour les joueurs de son équipe première cet été. À commencer par Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, qui réalisent une très belle saison sous le maillot phocéen.

« Pablo Longoria avait expliqué, juste après la coupe du monde, que le club voulait recruter des jeunes et des moins jeunes. Les moins jeunes sont là pour pérenniser l’état d’esprit de l’équipe. Et les jeunes s’il y a de belles offres ils sont là pour partir. Qui sont les jeunes joueurs qui jouent régulièrement dans cet effectif : Balerdi, Guendouzi et Cengiz Ünder. Ce sont ces joueurs-là qui partiront s’il y a de belles offres », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

À noter que Leonardo Balerdi et Mattéo Guendouzi étaient courtisés lors du mercato hivernal. Plusieurs formations étrangères étaient venues toquer à la porte de l’ OM en vue de boucler leur signature, sans succès. Les dirigeants marseillais s’étaient montrés très exigeants dans les négociations. La donne risque néanmoins de changer cet été. Comme l'indique la source, l’ OM devrait être ouvert au transfert de ces trois joueurs l'été prochain, à condition bien sûr de recevoir des offres satisfaisantes. Ces potentielles ventes devraient rapporter très gros à Marseille sur le plan financier.