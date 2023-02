PSG : Le groupe de Christophe Galtier pour affronter le LOSC !

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2023 à 14:38

Le PSG affronte le LOSC ce dimanche après-midi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Découvrez les 20 joueurs retenus par Christophe Galtier pour ce match.

En pleine crise après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain va devoir relever la tête ce dimanche et rassurer ses supporters avant le Classique contre l’Olympique de Marseille le 26 février, en Ligue 1, et le huitième de finale retour de Champions League sur le terrain du Bayern Munich, le 8 mars. Un match, qui ne sera pas une pas promenade pour les hommes de Christophe Galtier puisque les Dogues, en course pour un ticket Européen en fin de saison, arrivent au Parc des Princes avec l’ambition de faire un bon résultat comme l’a déjà annoncé leur président Olivier Letang.

Mais le coach parisien ne disposera pas de tout son monde pour ce match. Touché à la cuisse gauche lors du choc contre le Bayern Munich, Marquinhos est absent du groupe parisien convoqué par Christophe Galtier. Le défenseur central brésilien reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. Le latéral droit Achraf Hakimi, qui a ressenti des douleurs à la cuisse lors de la même rencontre, est lui aussi forfait. Nordi Mukiele et Renato Sanches sont toujours à l’infirmerie. Annoncé incertain pour ce match, Lionel Messi est finalement présent, tout comme Kylian Mbappé et Neymar.

PSG-LOSC : Le groupe de Christophe Galtier

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Kimpembe, Ramos, Bernat, Nuno Mendes, Pembélé, Bitshiabu

Milieux : Verratti, Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Neymar, Messi, Gharbi, Ekitike.