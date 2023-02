PSG Mercato : Paris explore trois pistes françaises en Bundesliga

Publié par Jules le 20 février 2023 à 10:24

Désireux de se renforcer après un mercato hivernal très calme, le PSG aurait déjà coché trois joueurs français en Bundesliga pour l'été prochain.

Durant le dernier mercato hivernal, le PSG a tenté de valider plusieurs arrivées, mais cela n'a pas abouti. En effet, les dirigeants du Paris SG avaient notamment pisté Hakim Ziyech, Milan Skriniar ou encore Rayan Cherki. Trois joueurs pour lesquels le club de la capitale avait entamé des négociations, sans jamais réussir à les mener à bien. Le Paris Saint-Germain ne veut pas faire les mêmes erreurs l'été prochain, et devrait donc se montrer un peu plus actif sur le marché des transferts qui débutera en juillet 2023.

Lors du mercato estival, le PSG aura plusieurs dossiers majeurs à gérer. Pour recruter, les Parisiens devront se séparer de quelques indésirables, à commencer par Leandro Paredes, prêté cette saison à la Juventus, et qui pourrait rester en Italie, comme le souhaitent les dirigeants du Paris Saint-Germain. D'un autre côté, le club de la capitale va également tenter de se renforcer à plusieurs postes. Pour ce faire, le Paris SG lorgnerait en Bundesliga.

PSG Mercato : Trois Français en Bundesliga dans le viseur de Paris

Comme le rapporte L'Équipe TV, le PSG aurait trois cibles qui évoluent en Bundesliga dans son viseur pour l'été prochain. En attaque, le Paris SG aurait fait de Randal Kolo Muani son plan A pour se renforcer. Auteur de 15 buts et 14 passes décisives en 30 rencontres avec l'Eintracht Francfort, l'ancien attaquant du FC Nantes intéresse le Paris Saint-Germain, mais serait également sur les tablettes de Manchester United et du Bayern Munich.

Ainsi, le PSG multiplie les pistes pour ce poste et réfléchirait à une autre option qui mène également à un attaquant français. En effet, Marcus Thuram, avec 13 buts et 4 passes décisives, le buteur réalise une saison pleine et arrive en fin de contrat en juin. Une solution bien moins coûteuse pour le Paris SG, qui a de gros atouts à faire valoir pour convaincre le joueur de rejoindre la capitale.

Les Parisiens veulent également se renforcer au milieu de terrain. Pour ce faire, ils pourraient tenter de faire venir un coéquipier de Marcus Thuram au Borussia Mönchengladbach. En effet, le PSG, qui veut densifier son entrejeu, pense à Manu Koné. À seulement 21 ans, l'ancien Toulousain est devenu un élément clé du club allemand et serait d'ailleurs intéressé à l'idée de rallier le Paris SG l'été prochain.