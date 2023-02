PSG Mercato : Campos négocie un improbable accord avec la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2023 à 16:54

Alors que des joueurs prêtés cette saison pourraient revenir cet été, le PSG ne compte pas tous les garder. Un deal serait donc en négociation avec la Juve.

Recruté en janvier 2019 contre un chèque de 40 millions d’euros, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes n’est jamais parvenu à confirmer tous les espoirs placés en lui par le Paris Saint-Germain, qui voulait en faire le digne successeur de Thiago Motta au coeur de son jeu. Plus dans les plans des dirigeants parisiens, le milieu de terrain argentin a été prêté cette saison à la Juventus Turin avec option d’achat.

Mais entre ses performances en demi-teintes et la situation difficile de la Vieille Dame, l’international argentin n’a que très peu de chances de poursuivre l’aventure avec les Bianconeri. En effet, la Juve traverse vit en ce moment une situation financière très délicate et pointe à la 11e place au classement de Serie A, suite au retrait de 15 points infligé par la fédération italienne pour des malversations avérées. Malgré son appel, le club turinois est conscient qu’il n’a que très peu de chance de faire annuler la sanction et donc de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Dans cette situation, la direction du club a donc décidé de réduire considérablement la masse salariale dans les mois à venir. Qu’à cela ne tienne. Luis Campos ne veut plus de Leandro Paredes au PSG et serait disposé à faire les concessions nécessaires pour le céder définitivement à l’ancien club de Cristiano Ronaldo.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à brader Leandro Paredes ?

En effet, d’après les informations recueillies par Calciomercato, le Paris Saint-Germain ne compte pas sur Leandro Paredes pour la saison prochaine et veut tout faire pour transformer son prêt en un transfert définitif avec la Juventus Turin, lors du prochain mercato estival. Toujours selon la même source transalpine, Luis Campos serait ainsi en négociation avec les décideurs de l’équipe entraînée par Massimiliano Allegri afin de les convaincre de finaliser le transfert de Paredes.

Le Paris SG serait même prêt à revoir considérablement à la baisse le montant de l’option d’achat du joueur de 28 ans fixé à 22,5 millions d’euros. Le portail sportif explique que Campos n’apprécie guère le profil du compatriote de Lionel Messi et aimerait régler rapidement son cas afin de planifier plus sereinement son futur recrutement. Reste maintenant à savoir s’il parviendra à convaincre la Juventus Turin de garder un élément dont elle n’est pas particulièrement fan.