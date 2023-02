OM Mercato : Marseille en grand danger pour une pépite de Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 21 février 2023 à 14:03

Alors que les dirigeants de l’ OM ont des vues sur une sensation de Ligue 1, des clubs étrangers s’activent en coulisse pour boucler sa signature.

Depuis le début de l’année, l’Olympique de Marseille affiche un état de forme impressionnant. Soulagé après sa victoire renversante face à Toulouse (2-3), le club phocéen est revenu à la deuxième place du classement et se prépare pour un match décisif dans la course au titre. L’ OM accueille dimanche prochain le PSG dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 1.

Ce Classico acte 2 est très attendu par les supporters marseillais qui ont déjà lancé les hostilités autour de choc. Et si les hommes d’Igor Tudor ont déjà les yeux rivés sur cette rencontre, les dirigeants de l’ OM se projettent aussi en coulisse sur le mercato à venir. Pablo Longoria et son équipe travailleraient déjà sur le prochain recrutement marseillais et auraient des vues sur Folarin Balogun, qui réalise une saison sensationnelle au Stade de Reims.

OM Mercato : La concurrence s'agrandit autour de Folarin Balogun

Recruté pour redynamiser un secteur offensif diminué après le départ de Hugo Ekitike au PSG, l’attaquant britannique a rapidement fait ses preuves sous les couleurs rémoises. En 23 rencontres disputées en Ligue 1 cette saison, Folarin Balogun a enchaîné de belles performances, comptabilisant 16 buts inscrits. Ce qui fait du jeune joueur le co-meilleur buteur du championnat aux côtés de Kylian Mbappé. De telles performances attirent forcément des regards.

Le Daily Mail expliquait récemment que la direction de l’Olympique de Marseille suivait de très près l’ascension de Folarin Balogun prêté cette saison à Reims par Arsenal. Sauf que l' OM semble très mal embarqué sur ce dossier. En plus de l'AC Milan et de Villarreal, d’autres clubs étrangers s’activent pour boucler sa signature.

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, les clubs italiens de Naples, l’Inter Milan et la Lazio Rome seraient sur les traces de Folarin Balogun. Cette forte concurrence complique un peu plus la tâche à la direction de l’ OM, qui devra se montrer très généreuse si elle souhaite réellement boucler cette opération. Mais pour l’heure, Arsenal n’a pas vraiment l’intention de céder son jeune attaquant prêté à Reims. Autant dire que cette opération s’annonce très compliquée.