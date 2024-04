OM : La tension monte d’un cran entre Pablo Longoria et les supporters

Après la défaite face au PSG (0-2), une ambiance tendue règne autour de l’OM, avec des supporters exprimant leur mécontentement envers le président Pablo Longoria de manière offensive.

OM : Affaire Redouane Bougheraba, la réponse cinglante des supporters

La tension monte d’un cran entre la direction de l’Olympique de Marseille et les Ultras, notamment les South Winners. Les récentes frictions entre ces différentes parties ne cessent de s’accentuer, en particulier depuis le Classico perdu contre le Paris Saint-Germain (0-2) et le tifo controversé en hommage à Redouane Bougheraba déployé dans les tribunes du Vélodrome.

Le tifo affichant le visage de l’humoriste avec l’inscription « à jamais le premier » a provoqué une réaction vive de la part de la direction de l’OM, dirigée par Pablo Longoria. Cette dernière a exprimé sa surprise et sa colère, qualifiant le tifo de démarche à but commercial. En réponse, les South Winners ont dénoncé l’hypocrisie de la direction phocéenne et ont affirmé que celle-ci était au courant de cette initiative en amont.

L’association de supporters a d’ailleurs publié un communiqué incendiaire, déclarant que les Ultras n’ont de compte à rendre à personne et qu’ils considèrent les tribunes du Vélodrome comme un espace de liberté d’expression. Ils ont critiqué l’attitude de la direction, accusée de vouloir « imposer sa vision » et de juger leurs actions dans le stade. Alors que le ton monte, les South Winners revendiquent leur identité marseillaise et leur attachement à l’OM depuis des décennies.

Les South Winners s’attaquent au président Pablo Longoria

Dans leur communiqué, les Ultras ne mâchent pas leurs mots, allant jusqu’à s’attaquer directement à Pablo Longoria en le qualifiant de « ridicule et irrespectueux » pour avoir rendu public le différend. Ils rappellent le caractère sacré des tribunes du Vélodrome et laissent entendre que la direction actuelle ne comprend pas la véritable essence du club et de ses supporters historiques. « Le seul droit que nous vous autorisons encore, c’est de fermer votre bouche », peut-on lire dans cette note.

Message pour nos détracteurs !!! 😘 pic.twitter.com/qfo7k0F8mr — South Winners 1987 (@Winners1987) April 2, 2024

Cette escalade verbale témoigne d’un climat de méfiance et de crispation entre la direction et les Ultras de l’OM. Les relations se détériorent, et il est important que les deux parties trouvent un terrain d’entente pour éviter une rupture irréparable qui pourrait nuire à l’image et à l’unité du club phocéen.