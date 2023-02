OM : Une légende de Marseille montre au créneau avant Paris

Publié par Timothée Jean le 21 février 2023 à 18:33

Dimanche prochain, l' OM accueille le PSG à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un choc très attendu qui sera décisif dans la course au titre.

Après son brillant succès arraché sur la pelouse de Toulouse (2-3), l’ OM est déjà tourné vers son prochain Classico contre le PSG. Les deux équipes se sont déjà affrontées en huitièmes de finale de la Coupe de France au début du mois de février. Et ce sont les Phocéens qui avaient remporté la victoire (2-1), se qualifiant ainsi pour la suite du tournoi au grand dam des Parisiens.

Trois semaines plus tard, l’Olympique de Marseille et le Paris SG s’affronteront à nouveau au stade vélodrome. Le club phocéen accueille dimanche prochain le rival parisien dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 1. Cette rencontre sera décisive dans la course au titre, puisqu’en cas de victoire, l’ OM reviendra qu’à deux unités du leader parisien. Les supporters marseillais rêvent déjà de cette victoire.

Par contre, certains observateurs de l’ OM se montrent un peu plus sceptiques en raison du retour Kylian Mbappé. Absent lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, l’attaquant sera de retour dans le onze de départ parisien, ce qui suscite une certaine inquiétude à Marseille. Toutefois, Mamadou Niang assure que les Phocéens devront arborer cette rencontre cruciale sans aucune crainte.

OM : Mamadou Niang lance un avertissement aux Phocéens

Pour cette ancienne légende de l’ OM, la présence de Kylian Mbappé ne devrait pas forcément impacter le jeu des Phocéens. Ces derniers devront rééditer le même pressing et se montrer plus efficaces pour stopper les offensives marseillaises. « Déjà, il faut qu’ils entrent dans le match avec le même état d’esprit. Il ne faut pas avoir peur de jouer contre cette équipe de Paris (...) C’est vrai qu’avec Kylian Mbappé, ce sera un match totalement différent, où il va falloir laisser moins d’espace dans le dos de la défense et presser un peu moins haut. Mais Marseille aura toutes ses chances, car c’est une équipe qui a du cœur, qui se donne à fond et qui joue », a indiqué Mamadou Niang dans une interview accordée au site officiel de la LFP.

Pour l’heure, l’ OM affiche un état de forme impressionnant en championnat avec 9 victoires lors de ses 11 dernières sorties. Il reste à cinq points du PSG, son prochain adversaire. « C’est un OM qui est plaisant à voir jouer. À chaque fois qu’il joue, on voit qu’il se passe quelque chose dans cette équipe. L'OM est aujourd’hui à sa place. Je pense qu’au-delà des Marseillais, le club est en train de remonter dans le cœur des Français. Beaucoup de personnes prennent du plaisir quand ils regardent cet OM jouer », a ajouté l'ancien international sénégalais. Le choc entre l’ OM et le PSG promet d’être alléchant.