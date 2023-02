Montpellier HSC Mercato : Le MHSC acte un renfort surprise avant Lens

Publié par Thomas G. le 22 février 2023 à 13:50

Éloigné de la zone de relégation grâce à deux victoires consécutives, le Montpellier HSC va se renforcer avant d'affronter le RC Lens.

Le Montpellier HSC a pris ses distances et se positionne désormais à la 14e place grâce à ses deux succès en deux matchs. Depuis le retour de Michel Der Zakarian au MHSC, les Montpelliérains se sont imposés face à deux concurrents dans la course au maintien, le Stade Brestois et l’ESTAC. Les Héraultais comptent désormais 5 points d’avance sur la zone de relégation avant d’affronter le RC Lens samedi.

Avant ce choc face au 4e de Ligue 1, le club de la Paillade s’est renforcé grâce au retour d’un défenseur. Selon les informations du Midi Libre, l’international uruguayen Mathias Suarez a fait son retour au Montpellier HSC cette semaine. Après plusieurs prêts dans son pays natal et un essai non concluant à Montevideo, le défenseur de 26 ans, va intégrer le groupe de Michel der Zakarian. Mathias Suarez est capable de jouer sur les côtés et en défense central. Son retour devrait offrir de nouvelles options à l’entraîneur du Montpellier HSC.

L’international uruguayen va rester jusqu’ à la fin de la saison selon le Midi Libre pour contribuer au maintien du MHSC dans l’élite. À 26 ans, Mathias Suarez a donc une nouvelle opportunité de convaincre les dirigeants du Montpellier HSC de lui offrir un nouveau contrat.

Montpellier HSC Mercato : La passe de 3 pour le MHSC ?

Après les victoires face à Troyes et le Stade Brestois, les Montpelliérains accueillent le RC Lens en quête d’une troisième victoire consécutive. En cas de victoire, le MHSC pourrait prendre 8 points d’avance sur la zone de relégation et continuer sa remontée au classement. Le Montpellier HSC sera privé de son capitaine Téji Savanier pour ce choc face aux Sang et Or. Le milieu du MHSC purgera son premier match de suspension après son exclusion face à l’ESTAC. La durée de suspension du milieu de 31 ans sera connue à l’issue de la commission de discipline de la LFP qui se réunira ce soir.

En plus de Téji Savanier, le Montpellier HSC pourrait être privé de Léo Leroy et Stephy Mavididi qui sont toujours incertains. L’international uruguayen Mathias Suarez pourrait également manquer à l’appel pour cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1.