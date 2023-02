Montpellier HSC : Terrible coup dur pour le MHSC avant Lens

Publié par Enzo Vidy le 21 février 2023 à 01:24

Vainqueur sur le fil à Troyes dimanche après-midi, le Montpellier HSC enregistre déjà un terrible coup dur en vue du match face au RC Lens.

Le Montpellier HSC poursuit sa marche en avant depuis l'arrivée de Michel Der Zakarian. Après avoir battu le Stade Brestois la semaine dernière à la Mosson 3-0, les Montpelliérains sont allés chercher une précieuse victoire sur la pelouse de l'ESTAC dimanche dans les dernières minutes de la partie.

Malgré une nette domination du Montpellier HSC tout le long de la rencontre, les hommes de Michel Der Zakarian ont cruellement manqué de réalisme avant le but salvateur de Wahbi Khazri à la 90e minute. Pourtant, le MHSC a vu l'ESTAC être réduit à 10 à la 67e minute de jeu après un carton rouge adressé à Papa Ndiaga Yade.

Mais six minutes après l'expulsion du joueur troyen, Téji Savanier a lui aussi été expulsé, réduisant le Montpellier HSC à 10. Une expulsion sans conséquence sur cette rencontre avec le succès montpelliérain, mais qui va avoir un impact terrible sur le prochain match du MHSC.

Montpellier HSC : Téji Savanier suspendu face au RC Lens

C'est une très mauvaise nouvelle pour le Montpellier HSC et Téji Savanier. Suite à son carton rouge reçu dimanche sur la pelouse de l'ESTAC, le milieu et capitaine montpelliérain ne sera pas de la partie samedi prochain pour la réception du RC Lens. De plus, le joueur du MHSC pourrait également manquer la rencontre d'après, si la commission de discipline décide de lui infliger deux matchs de suspension suite à son vilain geste dimanche.

La réponse sera donnée mercredi par la Ligue, et Michel Der Zakarian va donc devoir trouver une autre alternative, au moins pour le match de samedi face aux Sang et Or qui s'annonce difficile sur la pelouse de la Mosson.