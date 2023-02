Stade Brestois : C'est l'hécatombe au SB29 avant le LOSC

Publié par Jules le 23 février 2023 à 17:20

Tandis que le Stade Brestois affronte le LOSC ce week-end, Éric Roy va devoir faire sans de nombreux joueurs du côté du SB29 pour cette rencontre.

Après 24 journées, le Stade Brestois pointe à la 16e place de Ligue 1, à seulement un petit point de la zone rouge. Le SB29 est donc encore concerné par une descente en Ligue 2, et est encore très loin d'avoir sauvé sa peau dans l'élite du football français. Pour espérer y parvenir, les hommes d'Éric Roy vont devoir mettre rapidement un terme à la mauvaise série de quatre matchs sans victoire en allant, pourquoi pas, s'imposer sur la pelouse du LOSC ce vendredi soir, en ouverture de la 25e journée.

Un match essentiel pour le Stade Brestois, qui doit mettre au plus vite un terme à sa très mauvaise série de résultats des dernières semaines afin de se relancer dans la course au maintien, et de ne pas retomber dans la zone rouge. Néanmoins, le SB29 va devoir faire sans Franck Honorat, qui sera absent face au LOSC. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul absent du côté du club breton, puisque de nombreux joueurs devraient manquer ce match face aux Dogues.

Stade Brestois : 6 absents et 2 incertitudes pour le SB29

Au moment d'affronter le LOSC, le Stade Brestois va devoir réunir ses forces pour tenter de l'emporter demain soir. Comme l'a annoncé Éric Roy, les absents seront nombreux du côté du SB29. "Avant le déplacement à Lille, seront absents : Chardonnet, Pereira Lage, Mounié, Honorat, Rémy, Hérelle, explique le coach brestois. Il y a un doute sur Brassier et Del Castillo." De nombreux absents pour le club breton, ce qui pourrait rendre compliqué la construction d'un onze de départ solide du côté de Brest.

Pour le moment, on attend d'en savoir un peu plus sur l'état de Brassier et de Del Castillo, qui sont incertains pour cette rencontre. Quoi qu'il en soit, c'est un Stade Brestois fortement diminué qui fera la voyage à Lille ce vendredi soir.