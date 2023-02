Montpellier HSC : Der Zakarian dévoile ses ambitions avec le MHSC

Publié par Thomas G. le 24 février 2023 à 15:20

De retour au Montpellier HSC pour assurer le maintien en Ligue 1 du club de la Paillade, Michel Der Zakarian s'est exprimé sur ses objectifs.

Bien décidés à se maintenir en Ligue 1, les Montpelliérains se sont imposés pour les deux premiers matchs de Michel Der Zakarian. Depuis le retour de l’entraîneur français, le Montpellier HSC a réussi à sortir de la crise. Le MHSC compte désormais cinq points d’avance sur la zone de relégation avant d’accueillir le RC Lens, ce samedi à la Mosson.

Interrogé par le Midi Libre avant d’affronter les Sang et Or, le coach du Montpellier HSC s’est exprimé sur son retour. « Revenir au MHSC est une nouvelle aventure. Je ne m’attendais pas à ce que Montpellier me rappelle même si j’étais parti en bons termes. C’est le destin. Quand Laurent (Nicollin) m’a appelé, je n’ai pas hésité une seconde. » Après un premier passage au Montpellier HSC entre 2017 et 2021, Michel Der Zakarian veut éviter une descente du club de la Paillaide en Ligue 2.

Montpellier HSC : Le MHSC retrouve des couleurs grâce à Der Zakarian

L’entraîneur du MHSC est parvenu à insuffler un nouvel élan aux Montpelliérains qui restaient sur deux défaites consécutives avant sa nomination. Michel Der Zakarian a augmenté l’intensité des entraînements comme en témoigne Christopher Julien. Le défenseur de 29 ans a déclaré : « Dès le premier jour, il a mis sa rigueur de rythme de tous les jours, rien que les entraînements quand tu les finis tu es KO. Tu as envie de rentrer et faire une petite sieste. Le rythme que tu mets dans les séances, tu le fais le week-end et tu te sens mieux. »

Michel Der Zakarian a confirmé les différents changements ressentis par Christopher Julien. L’entraîneur du MHSC souhaite désormais mettre l’accent sur le jeu avec le ballon. La méthode de Michel Der Zakarian paie depuis son retour et Montpellier pourrait enchaîner une troisième victoire consécutive.