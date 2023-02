Montpellier HSC : Michel Der Zakarian lance le choc face au RC Lens

Publié par Thomas G. le 23 février 2023 à 18:20

Vainqueur à deux reprises depuis son retour au Montpellier HSC, Michel Der Zakarian s'est exprimé avant la réception du RC Lens samedi.

Depuis le retour de Michel Der Zakarian, le Montpellier HSC a remporté deux victoires consécutives. Les Montpelliérains sont en confiance avant d’accueillir le RC Lens ce samedi. En cas de victoire, le MHSC pourrait potentiellement prendre 8 points d’avance sur la zone de relégation.

À deux jours de cette rencontre capitale pour la suite de la saison du Montpellier HSC, Michel Der Zakarian était présent en conférence de presse. Il a déclaré : « Ils sont 4e aujourd’hui, à nous de réduire le rapport de force qu’il y a entre eux et nous. Pour cela, il faut répondre présent dans les duels, être très compact et bien récupérer le ballon ensemble, bien l’utiliser aussi. C’est une équipe qui joue beaucoup et qui se déséquilibre par moments. À nous de bien utiliser le ballon et d’être dans la capacité de leur faire mal. »

Le Montpellier HSC sera privé de Léo Leroy et de Téji Savanier pour cette 25e journée de Ligue 1. En l’absence de leur capitaine, les hommes de Michel Der Zakarian devront élever leur niveau de jeu pour déstabiliser l’une des meilleures équipes du championnat de France.

Montpellier HSC : Michel Der Zakarian motive ses troupes avant la réception de Lens

Le Montpellier HSC a retrouvé de la confiance et de l’ambition depuis la nomination de Michel Der Zakarian. Après deux matchs face à des concurrents directs dans la course au maintien, le MHSC pourrait enchaîner une troisième victoire de suite.

L’entraîneur du MHSC espère que ses joueurs vont surfer sur la bonne dynamique pour inquiéter les Sang et Or. Michel Der Zakarian a évoqué la rencontre en s’exprimant sur l’état d’esprit que ses joueurs devaient avoir. « J’espère qu’on ne va pas subir le match, qu’on va les malmener aussi. À nous de bien sortir les ballons, de bien le garder, de bien attaquer. On joue pour gagner, On n'est pas là pour faire que subir et se faire marcher dessus. J’espère qu’on va les bousculer. Si on veut continuer notre série de victoire, il va falloir qu’on les bouscule. Quand je dis bousculer ce n’est pas mettre des coups, c’est être le premier sur le ballon. »

Le technien du Montpellier HSC a également profité de cette conférence de presse pour donner des nouvelles d’Elye Wahi. Le jeune espoir montpelliérain devrait être présent samedi pour affronter le RC Lens.