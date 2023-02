OM-PSG : Christophe Galtier répond au coup de pression d’Igor Tudor

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2023 à 21:46

Après son homologue de l’OM, le coach du PSG, Christophe Galtier, s’est présenté devant la presse. L’occasion pour lui de répondre au coup de pression d’Igor Tudor.

Un peu plus tôt ce vendredi, Igor Tudor, l’entraîneur de l’Olympique de Marseiile, a déclaré que le Paris Saint-Germain était favori pour le Classico de dimanche soir, en clôture de la 25e journée de Ligue des Champions.

« On se concentre sur nous-mêmes et ce qu'on veut faire tout au long de la saison (...) Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos etc, il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, ce n'est qu'eux qui peuvent l'avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit (…) On a gagné ce dernier match en coupe, là ce sera encore plus dur. Après cette défaite ils vont avoir encore plus d'envie. Nous, on veut jouer notre jeu. Il y aura encore plus de tensions et de concentration de leur part », a déclaré le technicien croate ce vendredi. Une sortie à laquelle Christophe Galtier a répondu.

OM-PSG : Christophe Galtier souligne la malice d’Igor Tudor

Éliminé par l’Olympique de Marseille en huitième de finale de la Coupe de France (1-2), le 8 février dernier, le Paris Saint-Germain aura forcément à coeur de laver l’affront ce weekend en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Pour autant, Christophe Galtier a tenté de se débarrasser de la grosse pression mise par son homologue de l’OM, Igor Tudor.

« Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas, la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d'espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match », a rétorqué le Marseillais de 56 ans. Ça promet donc !