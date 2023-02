OM : Igor Tudor dévoile le favori dans la course au titre

Publié par Timothée Jean le 24 février 2023 à 17:37

Alors que l’ OM s’apprête à affronter le PSG dimanche au Vélodrome, Igor Tudor a dévoilé l’équipe favorite dans la course au titre.

Sous les ordres d’un Igor Tudor fidèle à ses principes, l’Olympique de Marseille réalise une saison exceptionnelle. L’ OM a rarement été aussi bien placé en championnat. Après 24 journées, soit les deux tiers du total à disputer, les Marseillais occupent la 2e place de Ligue 1 à 5 points du PSG. L’ OM a donc l'opportunité de réduire cet écart dès ce week-end avec la réception du Paris SG ce dimanche à 21h au Vélodrome.

Un succès à domicile contre le grand rival parisien permettrait aux Marseillais de revenir à deux petites longueurs du tenant du titre et de vivre une fin de saison de folie. L' OM a ainsi l’occasion de mettre un sacré coup de pression sur le leader parisien. Pour continuer à rêver de soulever le titre en fin de saison, une grosse performance contre le PSG est indispensable. Les supporters de l’ OM se mettent déjà à rêver de cette victoire. Mais Igor Tudor n’est pas perturbé par l’impression collective autour de cette rencontre.

OM : Igor Tudor met la pression sur le PSG avant le Classico

Interrogé sur le sujet, l’entraîneur de l’ OM a tenu à calmer le jeu, en rassurant que Paris restait à ses yeux le grand favori dans la course au titre. « Avec tous leurs joueurs qu’ils ont, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos…, il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. Avec une telle équipe, ils devraient gagner tous les week-ends », a-t-il indiqué, rejetant ainsi la pression sur le PSG qui est sur une dynamique inquiétante.

Les Marseillais, qui ont déjà éliminé le PSG en Coupe de France, tenteront de rééditer cet exploit ce dimanche dans un Vélodrome en fusion. Igor Tudor assure que ses joueurs sont déterminés à remporter ce choc. Ils s’appuieront sur leurs qualités pour tenter de venir à bout du PSG, peu importe le retour de Kylian Mbappé. « On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match » a-t-il ajouté. Le Classico entre les deux équipes les plus populaires de France est de ce fait lancé.