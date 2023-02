OM : Igor Tudor rend hommage à Kylian Mbappé

Publié par Enzo Vidy le 27 février 2023 à 13:23

Après la défaite de l' OM face au PSG dimanche soir, Igor Tudor a rendu hommage à Kylian Mbappé après sa grande performance.

C'était le danger principal identifié par l' OM, mais même avec un plan, il n'y avait rien à faire pour stopper Kylian Mbappé dimanche soir. 45 minutes avant le coup d'envoi, la composition d'Igor Tudor tombe, et suscite quelques interrogations. Le technicien croate a décidé de tenter un coup de poker face à la menace Mbappé, en positionnant Nuno Tavares en piston droit à la place de Jonathan Clauss, relégué sur le banc.

Quant à Éric Bailly, le défenseur ivoirien avait la lourde tâche de faire oublier Chancel Mbemba le temps d'une rencontre, mais sa soirée a été cauchemardesque face au natif de Bondy. Sur l'ouverture du score parisienne, le joueur de 28 ans a été pris par un appel vu par tout le stade signé Kylian Mbappé, qui ne s'est pas fait prier pour crucifier Pau Lopez.

4 minutes plus tard, sur le deuxième but encaissé par l' OM, Nuno Tavares et Éric Bailly sont encore une fois bien trop laxistes, et laissent le numéro 7 du PSG adresser un magnifique centre pour Lionel Messi qui portera le score à 2-0. Les deux défenseurs olympiens boiront le calice jusqu'à la lie après un mouvement exceptionnel entre les deux bourreaux parisiens en début de seconde période, conclu par le joueur français. Kylian Mbappé aura tout fait sur cette rencontre gagnée 3-0 par le PSG, et l'entraîneur de l' OM, Igor Tudor, n'a pu que constater les dégâts depuis son banc de touche.

OM : Igor Tudor salue la prestation de Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse après la grosse défaite de l' OM face au PSG, Igor Tudor n'a pas accablé ses joueurs, et a salué la très grande prestation de Kylian Mbappé. "Mbappé a eu trop d'espaces parce que c'est un joueur qui vient d'une autre planète. Un joueur a fait la différence aujourd'hui et le PSG avait en plus une motivation énorme."

Des déclarations lucides de la part du coach de l' OM, qui a reconnu que le PSG avait été au-dessus de son équipe dimanche soir. Il faudra désormais réagir du côté marseillais, et ce dès mercredi face à Annecy en Coupe de France.