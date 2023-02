OM : Après l'humiliation, un taulier de Marseille veut vite rebondir

Publié par Enzo Vidy le 27 février 2023 à 11:53

Après l'humiliation subie par l' OM 3-0 face au PSG au Vélodrome, un taulier de Marseille veut vite rebondir pour oublier cette triste performance.

Cette fameuse date du 26 février 2023 était cochée depuis bien longtemps dans le calendrier des supporters de l' OM. Dimanche soir, toute une ville était en ébullition à l'approche du coup d'envoi d'un nouveau Classico face au PSG. À l'intérieur du Vélodrome, les supporters avaient tout prévu pour vivre une soirée d'anthologie, à l'image de celle vécue le 8 février dernier face à ce même adversaire.

Cependant, le rêve de faire tomber le Paris SG une deuxième fois d'affilée au Vélodrome va rapidement voler en éclat pour l' OM et ses supporters. Face à un Kylian Mbappé d'un niveau inqualifiable, les Marseillais ont sombré, en encaissant deux buts en l'espace de 4 minutes. Le natif de Bondy ouvrira le score à la 25e, avant de servir idéalement Lionel Messi à la 29e.

Mené 2-0 à la pause, l' OM essaiera de réagir en seconde période, mais subira un nouveau coup de poignard signé Kylian Mbappé, qui viendra définitivement douché le public du Vélodrome. Les Olympiens auraient pu réduire la marque, mais Gianluigi Donnarumma est resté impérial sur sa ligne. Le PSG finira par s'imposer 3-0 à Marseille, et se remet la tête à l'endroit. Côté Marseillais, la défaite fait mal, mais un taulier de l' OM veut vite se tourner vers le prochain match pour oublier cette débâcle.

OM : Mattéo Guendouzi reste confiant pour la suite

Titularisé d'entrée de jeu par Igor Tudor, Mattéo Guendouzi a lui aussi vécu une soirée compliqué dimanche soir. Néanmoins, le milieu marseillais, présent en zone mixte après la rencontre, ne veut pas tout remettre en cause, et pense déjà aux prochaines échéances. "On est très déçus. C'est un Clasico. On avait à cœur de gagner ce soir, devant une magnifique ambiance. Il y a de la déception, mais on n'a pas le temps de baisser la tête. On a des matchs importants qui arrivent. Le match de Coupe de France sera très important pour la suite, on a un match difficile à Rennes."

En effet, l' OM n'aura pas le temps de cogiter, car dès mercredi, les Phocéens auront une place en demi-finale de Coupe de France à aller chercher face à Annecy, dans un Vélodrome qui s'annonce à nouveau volcanique.