PSG Mercato : Kylian Mbappé prêt à réclamer son départ cet été ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2023 à 21:53

Malgré une prolongation arrachée en mai dernier, le PSG n’est toujours pas à l’abri d’un départ de Kylian Mbappé. L’attaquant de 24 ans pourrait réclamer son départ cet été.

Auteur d’un doublé contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé est désormais co-meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec Edinson Cavani (200 buts). Sauf énorme scénario extraordinaire, le Champion du monde 2018 devrait dépasser l’attaquant uruguayen pour occuper seul ce fauteuil dans l’histoire des Rouge et Bleu. D’ailleurs, il pourrait s’arrêter sur ce titre pour mettre un terme à son aventure dans la capitale.

PSG Mercato : Kylian Mbappé vendu dès cet été ?

Lors de la prolongation de Kylian Mbappé en fin de saison passée, le Paris Saint-Germain a annoncé que son avant-centre venu de l’AS Monaco en août 2017 pour 180 millions d’euros avait signé un nouveau bail jusqu’en 2025. Quelques mois plus tard, des sources bien introduites au sein du club de la capitale ont révélé qu’en réalité, Mbappé a signé jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. Ce lundi, Damien Degorre a révélé que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG pourraient être contraints de vendre leur numéro 7 pour éviter de le voir s’en aller gratuitement à l’été 2024.

« Aujourd’hui, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. Il a une année supplémentaire en option, que le club et le joueur doivent lever avant cet été. C’est à la discrétion de Kylian Mbappé. Il va falloir le convaincre de rester, ça doit être l’objectif du printemps de la direction parisienne : faire en sorte que Kylian Mbappé dise oui pour un an de plus, et pour ne pas s’exposer au risque de le perdre cet été », a confié le journaliste du quotidien sportif L’Équipe.