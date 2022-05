PSG Mercato : Paris se lance sur le nouveau Edinson Cavani !

Publié par Thomas G. le 11 mai 2022 à 11:30

PSG Mercato : Proche de faire signer Paul Pogba, le Paris SG a lancé une offensive d'envergure pour recruter une sensation en attaque.

PSG Mercato : Paris vise le nouveau Edinson Cavani

Le Paris Saint-Germain a récupéré le titre de champion de France, mais cette saison reste contrastée pour les Rouge et Bleu. Symbole du caractère paradoxal de la saison, le PSG n’est pas la meilleure attaque de France. C’est bien le Stade Rennais de Bruno Genesio qui est en tête de ce classement. Les dirigeants parisiens souhaiteraient par conséquent insuffler un vent de fraîcheur étant donné les fins de contrats d'Angel di Maria et de Kylian Mbappé.

Pour ce faire, Leonardo aurait jeté son dévolu sur une sensation uruguayenne, Darwin Núñez. Le PSG serait disposé à investir les 70 millions d’euros exigés par Benfica, club où il est sous contrat jusqu'en 2025. Auteur de 26 buts et 4 passes décisives en 28 rencontres de championnat, l'international uruguayen affole l'Europe et le Paris SG ne manque pas à la règle. Le club de la capitale estime que l’attaquant uruguayen est l’avenir à son poste, d'autant que ce dernier n'est pas sans rappeler un certain Edinson Cavani. Le serial buteur de 22 ans dispose en effet des mêmes caractéristiques que le Matador. Les Parisiens aimeraient que l’histoire se répète avec Darwin Núñez, fortement pressenti pour quitter Benfica cet été.

Cependant, le PSG devra faire face aux clubs de Premier League qui sont particulièrement intéressés par le profil du joueur. En effet, Manchester United, Chelsea et Newcastle surveillent attentivement la situation du natif d'Artigas.

Une cassure avec les jeunes ?

La fin de saison du PSG aurait pu être synonyme de temps de jeu pour les pépites parisiennes, néanmoins Mauricio Pochettino en a décidé autrement. Le technicien argentin a envoyé Édouard Michut et Xavi Simons en tribune lors de la rencontre contre l’ESTAC. Une décision très mal accueillie par le premier cité qui souhaite désormais quitter le Paris SG. La seule satisfaction de la soirée est la première apparition en Ligue 1 d’Ismaël Gharbi. L’attaquant de 18 ans s’est dit « honoré » d’avoir pu évoluer avec autant de grands joueurs.