PSG Mercato : Un transfert historique se prépare au Paris SG

Publié par Thomas G. le 01 mars 2023 à 11:27

Bien décidé à se renforcer massivement cet été, le PSG souhaiterait s'attacher les services de l'un des meilleurs joueurs de Serie A.

Grâce à sa victoire dans le Classico face à l’OM, le PSG a retrouvé des couleurs. Les Parisiens ont pris 8 points d’avance sur leur ennemi marseillais. Le club de la capitale est toujours en course pour réaliser un doublé historique en remportant la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Malgré le retour des bons résultats, la mauvaise série du début du mois de février a agacé les dirigeants du Paris SG. Ce qui aurait poussé le club a d’ores et déjà préparé le mercato estival et plusieurs pistes ont émergé ces dernières semaines.

C’est notamment le cas de l’international géorgien Khvicha Kvaratskhelia qui est dans le viseur du PSG. L’attaquant de 22 ans est l’un des grands artisans de la très bonne saison des Napolitains. Ces qualités de percussion et sa vision de jeu seraient très appréciées par les dirigeants du PSG qui aimeraient l’associer à Kylian Mbappé.

Cette saison, Khvicha Kvaratskhelia est décisif avec 10 buts et 9 passes décisives délivrées. L’international géorgien pourrait remporter le premier titre de champion d’Italie de Naples depuis 33 ans. À 22 ans, le natif de Tbilissi est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Les Napolitains souhaiteraient garder Khvicha Kvaratskhelia la saison prochaine, mais une offre conséquente pourrait tout changer.

PSG Mercato : Le Paris SG connaît le prix de Khvicha Kvaratskhelia

Les prestations de l’attaquant du Napoli ne sont pas passées inaperçues en Europe, puisque le Real Madrid, Newcastle et Manchester City seraient également intéressés. Cette semaine, le dossier aurait pris une nouvelle tournure et le PSG serait désormais fixé concernant le prix à payer.

Selon les informations de Ben Jacobs, les dirigeants de Naples pourraient demander 114 millions d’euros pour laisser partir Khvicha Kvaratskhelia. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain sera disposé à débourser une telle somme pour l’attaquant géorgien. Le PSG devra également trouver la bonne stratégie pour convaincre Khvicha Kvaratskhelia de signer.