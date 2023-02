PSG : Lionel Messi fait son choix entre Mbappé et Neymar !

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2023 à 16:08

La cérémonie des trophées FIFA The Best, lundi, a donné l’occasion à Lionel Messi d’opérer un choix entre Mbappé et Neymar, ses coéquipiers du PSG.

Hier soir, la FIFA a organisé la cérémonie des trophées The Best, à Paris. Malgré une saison moyenne avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a profité de son sacre avec l’Argentine à la Coupe du monde 2022 pour soulever le Graal. Après la cérémonie, l’institution du football mondial a dévoilé les choix des capitaines des sélections, qui ont pris part à ce vote. Porteur du brassard de l’Albiceleste, Lionel Messi a donc eu à choisir entre ses partenaires Kylian Mbappé et Neymar. Le choix n’a pas été difficile pour le septuple Ballon d’Or.

PSG : Lionel Messi préfère Neymar à Mbappé

Selon les bulletins dévoilés par la FIFA, Lionel Messi a accordé la première place de ses votes à Neymar devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. Toujours selon les mêmes révélations, à part Thiago Silva et Tite, respectivement capitaine et sélectionneur du Brésil, Messi est le seul votant à avoir placé le numéro 10 du Paris SG en tête de ses votes. Un choix qui a secoué la toile depuis qu’il a été publiquement dévoilé. En effet, plusieurs supporters parisiens ont accusé Messi de copinage avec Neymar.

« Neymar, c’est trop le pote de Messi. Le mettre devant Mbappé en 2022 », ont notamment pesté les fans pour qui Messi n’a pas vraiment été objectif sur ce coup. Mais qui n’a pas empêché l’attaquant français de 24 ans de féliciter l’ancien capitaine du FC Barcelone. « Grandes félicitations à Leo Messi, tu es le meilleur », a écrit l’enfant de Bondy en anglais sur sa page Instagram. Ce à quoi l’Argentin a répondu par un chaleureux merci. Le choix peut interroger, mais il faut se souvenir que Messi et Neymar se sont liés d’une amitié forte depuis leur complicité au Barça de 2013 à 2017.