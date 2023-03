OL Mercato : Houssem Aouar fait une grande annonce sur son avenir

Publié par Thomas G. le 02 mars 2023 à 10:40

Annoncé tout proche de l'Eintracht Francfort, le milieu de l' OL, Houssem Aouar, s'est exprimé pour évoquer son éventuel transfert en Bundesliga.

L’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France grâce à sa victoire 2-1 face à Grenoble. Les Gones sont désormais les grands favoris pour remporter la compétition. Les hommes de Laurent Blanc pourraient enrôler une 6e Coupe de France de l’histoire du club et obtenir une place en Coupe d’Europe. Les Lyonnais étaient privés d’Houssem Aouar pour ce quart de finale face à Grenoble, le milieu de terrain revient d’une blessure au genou.

L’ancien capitaine de l' OL est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, et cette semaine le dossier a pris une nouvelle tournure. Plusieurs médias allemands ont annoncé un accord total entre Houssem Aouar et l’Eintracht Francfort pour un contrat de 5 ans. Une prime à la signature de 5 millions d’euros aurait également été négociée par le natif de Lyon.

Néanmoins, un nouveau rebondissement a remis en question l’avenir d’Houssem Aouar. Le milieu de 24 ans s’est exprimé sur cet éventuel transfert à l’Eintracht Francfort en expliquant qu’il n’était pas au courant d’une telle transaction. « Certaines personnes savent donc avant moi où je vais jouer la saison prochaine…c’est fort ! Pas très sérieux,j’ai l’habitude. » Houssem Aouar dément un accord avec le vainqueur de la dernière Ligue Europa. Son avenir reste donc incertain et le milieu de l' OL n’a pas encore pris sa décision concernant son futur club.

OL Mercato : Quel avenir pour Houssem Aouar ?

L’idylle entre l' OL et Houssem Aouar qui avait débuté en 2009 pourrait bientôt arriver à son terme. Depuis le 1er janvier, le numéro 8 de l'Olympique Lyonnais est libre de négocier et de s’engager dans le club de son choix. Le meneur de jeu de 24 ans est notamment suivi par Nottingham Forest, l’AC Milan et le Betis Séville.

En parallèle, la grave blessure de Nabil Fekir pourrait pousser les Verdiblancos à accélérer le dossier Houssem Aouar. Le natif de Lyon pourrait être le successeur idéal pour remplacer son ancien coéquipier à l' OL. Reste à savoir si les dirigeants du Betis parviendront à trouver un accord avec Houssem Aouar.