PSG Mercato : La succession de Christophe Galtier se précise

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2023 à 13:22

Alors que Christophe Galtier pourrait perdre son poste en cas d’élimination en Ligue des Champions, le PSG surveillerait Thiago Motta.

Récemment, le média italien Corriere di Bologna a révélé que le Paris Saint-Germain surveille le travail de Thiago Motta sur le banc de Bologne. Le club de la capitale serait même en pole des formations intéressées par le technicien de 40 ans. Nommé en septembre dernier suite au décès de Sinisa Mihajlovi, l’ancien milieu de terrain du Paris SG n’a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d’accord du côté de Bologne. Actuellement 8es au classement de Serie A, les Rossoblu rêvent d'une qualification européenne au terme de la saison.

Les performances de ThiagoMotta avec les pensionnaires de Renato-Dall’Ara attisent les convoitises. D’après les renseignements glanés par le journaliste Fabrizio Biasin, l’ancien coach des U19 du PSG a de grandes chances de remplacer Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter Milan la saison prochaine. En France, avec le doute qui repose désormais sur Christophe Galtier, le nom du natif de Sao Bernardo do Campo a été cité comme l’un des probables successeurs du Marseillais de 56 ans. Et selon son agent, il se passe effectivement quelque chose entre son client et le champion de France en titre.

PSG Mercato : Thiago Motta, futur entraîneur du Paris SG

Le travail réussi de Thiago Motta avec Bologne ne laisse pas insensible en Italie, mais également au Paris Saint-Germain, toujours attentif à sa situation de son ancien métronome. Profitant d’une interview accordée à Tuttomercatoweb, Dario Canovi, l'agent historique du compatriote de Marco Verratti, a confirmé que son client aurait pu déjà remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG puisque Nasser Al-Khelaïfi a tenté par deux fois de lui confier les rênes de l’équipe parisienne.

« Il peut entraîner n'importe quel grand club : l'Inter, Milan, la Juventus, le PSG... Je ne suis pas le un seul qui le pense, l'an dernier et il y a deux ans, il a failli entraîner le PSG. Le président sait ce que vaut Thiago... Cet été, il était dans les journaux, allez voir. C'était vrai, Al-Khelaïfi le voulait. Et croyez-moi, il n'aurait pas été trop tôt : il connaît l'intérieur et l'extérieur du PSG », a confié Dario Canovi. Reste maintenant à savoir si les dirigeants de l’actuel leader de Ligue 1 reviendront à la charge pour Thiago Motta si Christophe Galtier venait à perdre son poste.