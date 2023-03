OL : Une recrue hivernale se livre sur ses débuts difficiles

Publié par Thomas G. le 04 mars 2023 à 02:05

Arrivé dans les derniers jours du mercato hivernal, l'attaquant suédois Amin Sarr est revenu sur ses premiers mois à l'OL.

Cette semaine, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face à Grenoble en quart de finale de la Coupe de France. Grâce à cette victoire, Lyon est qualifié pour les demi-finales de la compétition où ils affronteront le FC Nantes. L'OL s’est imposé face à ses voisins grenoblois notamment grâce à sa nouvelle recrue Amin Sarr qui a disputé l'intégralité de la rencontre.

À deux jours du match face au FC Lorient, l’attaquant suédois est revenu sur son adaptation à l'OL en conférence de presse. « Mes premières semaines à Lyon se sont très bien passées. On parle beaucoup avec mes coéquipiers. Tout le monde est très bien avec moi. Le championnat français est plus physique et plus technique que le championnat hollandais. En tant que jeune joueur j'apprends tous les jours ici au contact des joueurs plus expérimentés. »

Acheté 12 millions d’euros lors du mercato hivernal, Amin Sarr a été recruté pour remplacer Moussa Dembélé. En parallèle, l’attaquant suédois souhaite également remporter son premier trophée avec les Gones cette saison. D’autant plus qu’un titre en Coupe de France permettrait à l'OL de décrocher un ticket pour une coupe d’Europe la saison prochaine.

OL : Amin Sarr veut enchaîner face au FC Lorient

Ce week-end, l’Olympique Lyonnais reçoit le FC Lorient pour la 26e journée de Ligue 1. Distancés en championnat, les hommes de Laurent Blanc veulent surfer sur leur qualification pour poursuivre leur remontée. Les Gones pourraient enchaîner une troisième victoire consécutive, dimanche au Groupama Stadium.

Buteur face à Angers SCO, Amin Sarr espère pouvoir à nouveau faire trembler les filets contre le FC Lorient. « Mon premier but a été extraordinaire. J'espère en marquer d'autres. Que je sois titulaire ou que j'entre en jeu, je souhaite apporter de l'énergie à l'équipe. Je sens que je monte en puissance. Jouer 90 minutes a été vraiment bien pour moi, pour ma forme et pour mes connexions avec mes coéquipiers. » Laurent Blanc pourrait donc à nouveau aligner Amin Sarr en tant que titulaire après sa très bonne prestation face à Grenoble.