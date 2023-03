FC Barcelone : Xavi répond aux critiques après le Clasico

Publié par Dylan le 04 mars 2023 à 16:58

Critiqué sur le jeu affiché par le FC Barcelone lors de la victoire contre le Real Madrid en Coupe du Roi, l'entraîneur catalan a réagi face à la presse.

Refroidi par une défaite contre Almeria en Liga, le FC Barcelone est encore soumis aux critiques. Le Clasico face au Real Madrid, qui faisait office de demi-finale aller dans le cadre de la Coupe du Roi, fait beaucoup parler. Le jeu affiché par Xavi et ses hommes, qui ont remporté la rencontre 1-0, a notamment été au centre des attentions des médias.

Déjà préoccupé par le mercato estival et le championnat, l'entraîneur catalan n'avait pas besoin de cela. En conférence de presse, l'ancien milieu de terrain a tenu à réagir : « Il y a toujours du bruit au Barça. C’est un paquebot. Nous devons gérer le bruit. Nous avons fait beaucoup de choses bien et il y en a d’autres à améliorer. Il y a deux titres en jeu et c’est le moment de vérité » a-t-il d'abord concédé.

Xavi : « Le FC Barcelone est le club le plus difficile du monde »

Lassé des critiques qui pèsent sur lui et le Barça malgré les bons résultats, Xavi a rappelé la difficulté de satisfaire tous les spécialistes et supporters de football : « Le Barça est le club le plus difficile du monde. Vous gagnez à Madrid par 0-1 et ce n’est pas suffisant. Je l’ai dit l’année dernière et on m’a botté les fesses. Madrid est champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions. Quand ils vous pressent, c’est très difficile. Parler de possession de balle quand ils vous font jouer d’homme à homme est absurde » a-t-il poursuivi.

Éliminés en Ligue Europa par Manchester United, les Blaugranas n'ont plus que la Coupe du Roi et la Liga à disputer. Les hommes de Xavi sont en bonne position dans les deux compétitions mais pourraient perdre des éléments en fin de saison. C'est le cas de Sergio Busquets, dont l'avenir au club est toujours incertain malgré des bonnes ondes sur sa prolongation. L'ailier brésilien Raphinha est également suivi par Newcastle United, 5ème de Premier League. Un retour dans l'élite du football anglais n'est pas exclure pour celui qui avait réussi à s'y imposer sous les couleurs de Leeds United.