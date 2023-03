FC Barcelone Mercato : Le remplaçant de Busquets déniché au Portugal

Publié par Jules le 03 mars 2023 à 03:01

Alors que le FC Barcelone peine à prolonger le contrat de Sergio Busquets, les Blaugranas s'intéressent à Manuel Ugarte pour le remplacer en cas de départ.

Cela fait déjà de longues semaines que la prolongation de Sergio Busquets traîne en longueur du côté du FC Barcelone, qui ne sait toujours pas si l'expérimenté milieu de terrain espagnol va étendre son bail au Barça. En effet, le joueur n'a toujours pas fait son choix pour son avenir, et les Blaugranas se préparent déjà à l'éventualité où le milieu de terrain défensif venait à quitter la Catalogne au mois de juin. Ainsi, le Barça explore plusieurs pistes pour le remplacer dans les prochains mois.

Alors que la piste menant à N'Golo Kanté s'est refroidie au FC Barcelone, puisque le joueur semble en passe de prolonger à Chelsea, le club catalan continue de sonder le marché à la recherche d'un bon coup à réaliser sur le prochain marché des transferts. Avec le départ d'Hector Bellerin au Sporting Portugal, la relation entre les deux clubs s'est améliorée, et les Blaugranas pourraient profiter de cette occasion pour signer l'un des talents de l'écurie portugaise dans les prochains mois.

FC Barcelone Mercato : Le Barça pense à Manuel Ugarte pour remplacer Busquets

Comme le rapporte Sport, le FC Barcelone aurait l'idée de recruter un milieu de terrain du Sporting Portugal en cas de départ de Sergio Busquets, et plus précisément Manuel Ugarte. À seulement 21 ans, le jeune uruguayen est devenu un cadre du club portugais cette saison, et a déjà disputé pas moins de 34 matches, toutes compétitions confondues, avec le Sporting, depuis le début de l'exercice 2022-2023. Une régularité qui aurait tapé dans l'œil du Barça.

Le média espagnol affirme que c'est Jorge Mendes, l'agent du joueur, qui aurait proposé le deal au FC Barcelone, qui serait plutôt intéressé par cette idée. Mais tandis que Manuel Ugarte est sous contrat jusqu'en 2026 avec le Sporting Portugal, le milieu de terrain défensif pourrait coûter cher, ce qui pourrait rapidement refroidir le Barça, qui connaît de gros soucis économiques ces dernières saisons.