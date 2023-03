Stade Rennais : Défaite face à l’OM, Genesio allume ses joueurs

Publié par Gary SLM le 06 mars 2023 à 06:51

La défaite du Stade Rennais FC (0-1) dimanche face à l’OM n’est pas du goût de Bruno Genesio. L’entraîneur du Stade Rennais FC a tancé ses joueurs, coupables d'inattention sur le but de Kolasinac.

Stade Rennais : Bruno Genesio pointe l'immaturité de ses joueurs

Hier dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le Stade Rennais avait l’occasion de remonter un peu plus dans le haut du classement. Pour ce faire, le club breton devait battre l’OM, son adversaire du jour. Le public Rennais venu nombreux au Roazhon Park n’a pourtant pas manqué de jouer son rôle de 12e homme. Mais du côté des joueurs, la cohérence n’a pas toujours dominé dans le jeu.

Commentant cette défaite, l’entraîneur rennais Bruno Genesio a affirmé que la différence entre une équipe mature et celle qui l’est le moins s’est vue. Bien qu’il soit satisfait de l’entame de la première mi-temps qui semblait plus conforme à ses plans de jeu, le rendement de ses joueurs dans la seconde partie du match l’a plus écœuré qu’autre chose. Selon lui, le Stade Rennais « connaissait l'importance de ce premier but et ce n'est pas admissible d'encaisser un but comme celui-là. »

Sur la polémique du coup sifflé manquant de l’arbitre du match sur le but marseillais, Bruno Genesio a évité de les polémique inutiles, préférence se concentrer sur le manque justement de concentration de ses propres joueurs. « L’arbitre n'est pas obligé de siffler. », a-t-il fait remarquer avant d’ajouter : « On manque d'attention, de maturité, de tout ce que vous voulez. » Visiblement remonté contre ses joueurs qui font perdre 3 points à l’équipe dans ce sprint final, le coach du SRFC ajoute : « Quand vous voulez concurrencer ce genre d'équipe, ce n'est pas possible de prendre un but aussi ridicule. »

Au classement après ce match, le Stade Rennais garde la 5e place avec 46 points. Avec ses 55 points, l’OM est lui toujours bon second du champion en titre le PSG, solide leader avec 63 points. L’Olympique de Marseille réalise surtout une belle opération qui lui permet de rester à 8 points du club de la capitale, son principal rival.