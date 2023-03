Stade Rennais : Un cadre du milieu évoque son rôle au SRFC

Publié par Dylan le 04 mars 2023 à 19:28

Avant la 26ème journée de Ligue 1 à disputer contre l'Olympique de Marseille, un milieu central du Stade Rennais s'est confié sur son rôle au club.

Le Stade Rennais a repris du poil de la bête. Cinquième de Ligue 1 après 25 journées, le club breton possède 2 petits points d'avance sur le LOSC (6ème). Les hommes de Bruno Genesio ont su maintenir la pression lors des deux derniers matchs, en battant respectivement Clermont (2-0) puis Nantes (1-0). Cependant, leur prochain adversaire devrait être encore plus coriace car il s'agira de l'Olympique de Marseille.

Si le club phocéen semble avoir tout perdu après son élimination en Coupe de France, il reste sur une série impressionnante de 6 victoires consécutives à l'extérieur. Deuxième du championnat à 8 longueurs du PSG, l'OM sait que le titre sera difficile à aller chercher. Mais les protégés d'Igor Tudor voudront à tout prix conserver leur position, notamment pour assurer leur place dans la prochaine Ligue des Champions.

Baptiste Santamaria se confie sur son rôle au Stade Rennais

À l'aube de cette confrontation importante entre l'OM et le Stade Rennais, le milieu de terrain breton Baptiste Santamaria a livré ses impressions auprès de Foot Mercato. L'occasion de revenir sur sa blessure longue durée (ligaments cheville, presque 5 mois d'absence), survenue en septembre dernier : « J’ai eu la chance, il faut dire que c’est une chance, de me faire opérer à peine une semaine après. Donc tout de suite, je me suis remis au travail. Une fois l’opération faite, il y a une période de cicatrisation. Mais il y a des petites choses à côté qui peuvent nous permettre de gagner du temps » a-t-il d'abord lancé tout en remerciant son staff médical.

Avant Marseille, l'ancien angevin a également expliqué son rôle au sein du SRFC : « J'essaie d’apporter un certain équilibre. Parce qu’on en a besoin, et parce que dans l’équipe, on a beaucoup de joueurs à vocation offensive. On a une belle équipe qui se projette vite vers l’avant, mais forcément qui nécessite aussi des transitions à la perte de balle. Donc c’est à moi aussi d’assurer l’équilibre » a-t-il poursuivi. Depuis son retour, Baptiste Santamaria a été titulaire à 6 reprises sur 7 possibles.