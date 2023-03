OM Mercato : Longoria travaille sur une nouvelle piste en Espagne

Publié par Timothée Jean le 06 mars 2023 à 15:54

Réputé pour dénicher de belles affaires, le président de l’ OM travaillerait déjà sur le recrutement d’un jeune attaquant espagnol prêté au Real Madrid.

L’ OM relève la tête en championnat. Surclassé par le PSG (0-3) puis terrassé par Annecy en quart de finale de la Coupe de France dans un stade Vélodrome dépité, les Marseillais ont su retrouver les ressources nécessaires pour aller s’imposer dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Fort de ce succès à l’extérieur, l’Olympique de Marseille se relance dans la course à l’Europe et compte à présent 4 points d’avance sur ses principaux poursuivants que sont l’AS Monaco (3e) et le RC Lens (4e). L’actuel 2e de Ligue 1 tentera de conserver son avance en vue de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. En attendant, la direction de l’ OM se projette déjà sur l’avenir.

OM Mercato : Pablo Longoria s'intéresse à Iker Bravo

Alors que les dirigeants marseillais travaillent en interne sur les prolongations de contrat de Sead Kolasinac et Alexis Sanchez, le président, Pablo Longoria, reste également à l’affût des opportunités du marché. Le dirigeant espagnol anticipe déjà sur son prochain recrutement et serait sur les traces d’une pépite espagnole. Selon les informations de Daily Record, l’ OM est très intéressé par le profil d’Iker Bravo (18 ans).

Natif de Catalogne, le jeune joueur est prêté cette saison au Real Madrid par le Bayer Leverkusen. Joueur polyvalent capable d’évoluer au sein bien à la pointe de l’attaque que sur les ailes, Iker Bravo s’est relevé en Youth League où il comptabilise 3 buts inscrits et 3 passes décisives en 4 apparitions. Des performances remarquables qui ont bien rapidement alerté des courtisans, à commencer par l’ OM.

Selon la source, les dirigeants marseillais suivraient de très près la progression d’Iker Bravo avec la réserve du Real Madrid en vue d’une possible offensive d’ici l’ouverture du prochain mercato. Les Phocéens iront-ils au-delà de ce simple intérêt ? Tout reste possible dans ce dossier.