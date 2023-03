OM Mercato : Une belle récompense pour Sead Kolasinac à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 mars 2023 à 12:54

Après des débuts difficiles, Sead Kolasinac convainc de plus en plus à l' OM. Au point où le défenseur devrait obtenir une prolongation de contrat.

Alors que l’Olympique de Marseille est toujours en course pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, les dirigeants marseillais se projettent déjà sur l’avenir. S’ils ambitionnent d’attirer de nouvelles recrues cet été, Pablo Longoria et son équipe n’oublient pas les joueurs qui donnent satisfaction et dont leur contrat expire en juin prochain. C’est notamment le cas d’Alexis Sanchez ou encore de Sead Kolasinac.

Arrivé gratuitement à l’ OM en janvier 2022 après avoir résilié son contrat avec Arsenal, le latéral gauche n’est plus le même. Après des débuts difficiles sous le maillot phocéen où il était régulièrement laissé sur le banc de touche, l’international bosnien semble totalement métamorphosé depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : La prolongation se rapproche pour Sead Kolasinac

Sead Kolasinac est monté en puissance cette saison dans le onze de départ de l’ OM en enchainant des prestations convaincantes et en marquant des buts importants pour son équipe. Ce fut le cas ce dimanche soir lors de la victoire face au Stade Rennais où le joueur de 29 ans a inscrit l’unique but de la rencontre. Il comptabilise 4 buts inscrits en 30 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Un bilan honorable pour un défenseur.

Ses statistiques ne laissent pas insensibles les dirigeants de l’ OM qui n’ont pas l’intention de perdre un tel atout. D’ailleurs, L’Équipe confirme que la direction marseillaise compte bien prolonger le contrat de Sead Kolasinac avec une belle revalorisation salariale à l’appui. Les négociations entre les deux parties auraient déjà débuté depuis quelques semaines.

Cette prolongation de bail serait donc une belle récompense pour le joueur polyvalent qui se montre de plus en plus décisif à l’ OM. Un terrain d’entente pour le renouvellement de son bail devrait être rapidement trouvé, tant le principal concerné est « heureux » dans la cité phocéenne.